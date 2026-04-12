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भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वित्त वर्ष 26 में किए 1.43 लाख पेटेंट फाइल, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी

भारत में वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, जो वित्त वर्ष 2025 के 1,10,375 आवेदनों से अधिक हैं. घरेलू आवेदनों की संख्या 98,771 रही, जो पिछले वर्ष के 68,201 आवेदनों से काफी अधिक है.

Published date india.com Published: April 12, 2026 3:04 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Patent Filing: भारत ने वित्त वर्ष 2026 में एक खास कीर्तिमान कायम किया है. देश में बीते वित्त वर्ष में रिकॉर्ड पेटेंट फाइलिंग हुई है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत में रिकॉर्ड 1.43 लाख पेटेंट फाइल किए गए हैं. इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है. ये जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत का इनोवेशन इंजन अब रुकने वाला नहीं है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीयूष गोयल ने कहा कि यह वृद्धि आत्मविश्वासी और तेजी से विकसित हो रहे भारत को दर्शाती है जो वैश्विक इनोवेशन के पावरहाउस के रूप में लगातार उभर रहा है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में कुल पेटेंट आवेदनों में से 69 प्रतिशत से अधिक घरेलू थे.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “भारत का इनोवेशन इंजन अब रुकने वाला नहीं है! वित्त वर्ष 2025-26 में हमारे पेटेंट आवेदनों की संख्या ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 1.43 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.”

समाचार एजेंसी आई ए एन एस ने बताया है कि भारत में वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, जो वित्त वर्ष 2025 के 1,10,375 आवेदनों से अधिक हैं. घरेलू आवेदनों की संख्या 98,771 रही, जो पिछले वर्ष के 68,201 आवेदनों से काफी अधिक है.

बता दें कि राज्यों में, तमिलनाडु 22,995 पेटेंट आवेदनों के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान था. केंद्रीय मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास निकायों के बढ़ते योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अकेले शैक्षणिक संस्थानों का कुल पेटेंट आवेदनों में 36.5 प्रतिशत हिस्सा था, जो इनोवेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा जगत के मजबूत प्रयासों को दर्शाता है.

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पीयूष गोयल ने कहा कि हम विश्व में छठे सबसे बड़े पेटेंट आवेदक हैं. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति में भी सुधार हुआ है और अब यह विश्व में छठे सबसे बड़े पेटेंट आवेदक के रूप में रैंक करता है. पेटेंट आवेदनों में लगातार आठवें वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है. पिछले पांच वर्षों में, भारत में पेटेंट दाखिल करने के मामलों में 146 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2021 में 58,503 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 हो गई है.

(इनपुट- IANS)

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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