India Inc Salary Hike : भारतीय कंपनियां (India Inc) वर्ष 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी. मंगलवार को एक सर्वेक्षण (Survey) में यह दावा किया गया है. वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एऑन (AON) ने मंगलवार को भारत में वेतन वृद्धि पर अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है. सर्वे में 20 उद्योग क्षेत्रों की 1,200 से अधिक कंपनियों की राय को शामिल किया गया है.

सर्वे में शामिल 88 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि उनका 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का इरादा है.

एऑन के भारत में प्रदर्शन एवं पारितोषिक कारोबार के भागीदार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नितिन सेठी ने कहा, "हम आगामी परिवर्तनों की अनिश्चितता और संभावित प्रभाव को देखते हुए 2021 के वेतन वृद्धि की गति को अधिक समय तक चलते देखने की उम्मीद कर रहे हैं."

सर्वे के अनुसार, अन्य कई मजबूत देशों के मुकाबले भारत में वेतन वृद्धि को लेकर मजबूत सुधार के संकेत मिले हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि संकटग्रस्त 2020 में लगाए गए कड़े लॉकडाउन के बावजूद यह भारत में वेतन वृद्धि की संभावना ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) में सबसे अधिक है.

सेठी ने कहा कि हालांकि, यह भी संभव है कि कुछ वेतन वृद्धि के मामलों में कर्मचारियों को उस प्रकार से कैश इन हैंड (Cash in Hand) का लाभ नहीं मिल पाएगा, अगर कंपनी या संस्थान इस वेतन वृद्धि को भविष्य निधि योगदान के जरिए जारी करेंगे.

