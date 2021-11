नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) डॉ कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम (Dr Krishnamurthy Subramanian) ने मंगलवार को कहा कि बढ़ती मांग एवं मजबूत बैंकिंग क्षेत्र के दम पर चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि (India`s GDP ) दर दहाई अंक में रहने की उम्मीद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, 2015-19 के बीच संचयी वार्षिक वृद्धि दर भारत के लिए सकल मूल्य, व्यापारिक निर्यात और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में चीन की तुलना में अधिक रही है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2021 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत रही और अर्थव्यवस्था कोविड-पूर्व के स्तर से आगे निकल गई.Also Read - SC ने तय कर दी विजय माल्या की सजा की तारीख, कहा- प्रत्यर्पण का और इंतजार नहीं कर सकते

India is likely to have a double-digit growth this year; overall growth for the first half has been 13.7%. So, even a little more than 6% growth in the subsequent quarters should be able to deliver double-digit growth for this year; India’s expected to grow 6.5-7% in 2022: CEA pic.twitter.com/AYsiVv25ym

