3.93 फीसदी पर पहुंची महंगाई, खाने-पीने से ट्रांसपोर्ट तक... अब सब पर बढ़ेगा खर्च

देश में खुदरा महंगाई (Consumer Price Index) बीते 5 महीने में पहली बार 4 फीसदी के करीब पहुंच गई है. खुदरा महंगाई दर अप्रैल में 3.48% थी. मई में यह बढ़कर 3.93% पर पहुंच गई है. इसका असर आपके पर्जेसिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति पर पड़ेगा. यानी आप अगर कोई 100 रुपये का सामान खरीदने जाएंगे, तो वही सामान अब 103.93 का मिलेगा.
इसे खुदरा महंगाई दर भी कहते हैं. यह उन वस्तुओं और सेवाओं (जैसे भोजन, कपड़े, परिवहन, शिक्षा) की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है, जिन्हें हम और आप सीधे दुकानदार से खरीदते हैं. इसी के आधार पर देश की महंगाई दर तय होती है.
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल के मुकाबले मई में खुदरा महंगाई में 0.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बार महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दामों में आई तेजी है.
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मई में कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 4.78% पर पहुंच गया, जो अप्रैल में 4.2% था. मई में ग्रामीण इलाकों में फूड इन्फ्लेशन 4.85% दर्ज किया गया, जबकि शहरी केंद्रों में यह आंकड़ा 4.66% रहा.
रिपोर्ट बताती है कि इस बार कमोडिटी प्राइस में भी भारी उछाल देखा गया है. ज्वेलरी और कीमती धातुएं वाली पर्सनल इफेक्ट्स कैटेगरी की महंगाई दर में रिकॉर्ड 56.35% की तेजी आई है.
महंगाई बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही. मई के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई, जिसका असर परिवहन लागत पर पड़ा. इससे ट्रांसपोर्ट महंगाई बढ़ी और माल की ढुलाई महंगी हो गई.
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, “पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और सर्विस कैटेगरी में महंगाई सबसे ज्यादा रही. यह 18% से ऊपर पहुंच गई. वहीं, रेस्तरां और हाउसिंग सर्विस में भी महंगाई 5.75% दर्ज की गई. इससे साफ है कि सिर्फ खाने-पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर की लागत भी बढ़ रही है.
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महंगाई बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है. खाने-पीने की चीजों, परिवहन और रोजमर्रा की सेवाओं पर खर्च बढ़ने से परिवारों की बचत प्रभावित हो सकती हैं. अगर आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों में और तेजी आती है, तो उपभोक्ताओं को और अधिक खर्च करना पड़ सकता है.
सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि देश में खुदरा महंगाई दर 4% के स्तर पर रहनी चाहिए. इसमें 2% ऊपर या नीचे (यानी 2% से 6% के बीच) की छूट होती है. इसे ही RBI का कम्फर्ट या टॉलरेंस बैंड कहा जाता है. ऐसे में मई में खुदरा महंगाई दर के आंकड़ा (3.93%) इस बैंड के करीब है.
महंगाई के इन नए आंकड़ों से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की चिंताएं बढ़ सकती हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर महंगाई इसी तरह ऊंचे स्तर पर बनी रही, तो RBI रेपो रेट में 0.50% तक की बढ़ोतरी कर सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अगली मॉनिटरी पॉलिसी (MPC) की बैठक 4 से 6 अगस्त 2026 तक होगी. इसके नतीजे 6 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे.
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