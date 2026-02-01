  • Hindi
Budget 2026-27: भारत बनेगा ग्लोबल बायो फर्मा हब, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए 3 राज्यों पर फोकस ... बजट के 10 बड़े ऐलान

बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे.भारत ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन करेगा."

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 1 फरवरी (रविवार) को संसद में पेश हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही हैं. बजट में इनकम टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स रिजीम, TDS डिडक्शन, GST रिफॉर्म और सोने-चांदी के बढ़ते दामों पर बड़ी घोषणाओं का इंतजार है. अभी तक वित्त मंत्री के बजट भाषण में अलग-अलग सेक्टर से जुड़े 10 बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं. जानिए इन अनाउंसमेंट के बारे में:-

बजट के 10 बड़े ऐलान:-

  1.  भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा.
  2. 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे.
    3. सेमीकंडक्टर मिशन – प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे.
    4.इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये अलॉट हुआ है.
    5.रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे.
    6. हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर बनाए जाएंगे. हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने का काम शुरू होगा.
    7. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड रहेगा.
    8.टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी. 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी.

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली

