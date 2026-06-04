India-US Trade Deal: जल्द हो सकता है ऐतिहासिक समझौता, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार का बड़ा अपडेट, सुलझ गए ये मुद्दे

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंचती नजर आ रही है. दोनों देशों के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में कई दिनों तक चली अहम बातचीत के बाद यह संकेत मिले हैं कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (India-US Bilateral Trade Agreement) का पहला फेज जल्द पूरा हो सकता है. दोनों देशों ने एक बार फिर इस समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. भारत और अमेरिका के सीनियर बिजनेस ऑफिसर्स के बीच 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में मीटिंग हुई. अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच ने किया, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन ने की.बैठक के दौरान बाजार पहुंच (Market Access), नॉन-टैरिफ गुड्स, कस्टम प्रोसेस, ट्रेड फेसिलिटी, इंवेस्टमेंट और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
‘आई लव इंडिया..’, लाइव इवेंट के बीच ट्रंप का आया फोन, PM मोदी को लेकर कह दी ये बड़ी बात
केंद्रीय पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि समझौते के ज्यादातर पॉइंट पर सहमति बन चुकी है. अब सिर्फ कुछ तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर काम बाकी है. गोयल ने कहा कि बातचीत अब ‘कॉमा और फुल स्टॉप’ के स्तर तक पहुंच गई है. यानी 99% डील हो चुकी है. बड़े मुद्दे लगभग सुलझ चुके हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से दोनों देशों के कारोबारियों को बेहतर बाजार पहुंच मिल सकती है. भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मौके मिलेंगे.अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार विस्तार का लाभ मिल सकता है. इस समझौते का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना भी है.
हालांकि, बातचीत में काफी आगे तक हो चुकी है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं. हाल ही में अमेरिका की ओर से भारत समेत कई देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया है. यह मामला तथाकथित ‘फोर्स्ड लेबर’ जांच से जुड़ा है. भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.
99% बातचीत पूरी होने के बावजूद डील के तुरंत फाइनल होने की उम्मीद कम है. इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन के लगाए गए अस्थाई 10% टैक्स की अवधि अगले महीने खत्म हो रही है. जब तक अमेरिका अपने टैरिफ ढांचे को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल है.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील की 7 बड़ी बातें, समझें कैसे भारत को होगा फायदा?
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें