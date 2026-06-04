India-US Trade Deal: जल्द हो सकता है ऐतिहासिक समझौता, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार का बड़ा अपडेट, सुलझ गए ये मुद्दे

India-US Trade Deal: यह समझौता ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कई चुनौतियों का सामना कर रहा है.दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी (अमेरिका और भारत) अपने आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/business-hindi/india-us-trade-deal-donald-trump-tariff-war-indian-economy-pm-modi-8436626/ Copy

भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज के रूप में एक अंतरिम समझौते पर मंजूरी दी थी. (PTI)

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंचती नजर आ रही है. दोनों देशों के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में कई दिनों तक चली अहम बातचीत के बाद यह संकेत मिले हैं कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (India-US Bilateral Trade Agreement) का पहला फेज जल्द पूरा हो सकता है. दोनों देशों ने एक बार फिर इस समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. भारत और अमेरिका के सीनियर बिजनेस ऑफिसर्स के बीच 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में मीटिंग हुई. अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच ने किया, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन ने की.बैठक के दौरान बाजार पहुंच (Market Access), नॉन-टैरिफ गुड्स, कस्टम प्रोसेस, ट्रेड फेसिलिटी, इंवेस्टमेंट और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

‘आई लव इंडिया..’, लाइव इवेंट के बीच ट्रंप का आया फोन, PM मोदी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

कितनी आगे बढ़ चुकी है डील?

केंद्रीय पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि समझौते के ज्यादातर पॉइंट पर सहमति बन चुकी है. अब सिर्फ कुछ तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर काम बाकी है. गोयल ने कहा कि बातचीत अब ‘कॉमा और फुल स्टॉप’ के स्तर तक पहुंच गई है. यानी 99% डील हो चुकी है. बड़े मुद्दे लगभग सुलझ चुके हैं.

क्या होगा इस समझौते का फायदा?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से दोनों देशों के कारोबारियों को बेहतर बाजार पहुंच मिल सकती है. भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मौके मिलेंगे.अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार विस्तार का लाभ मिल सकता है. इस समझौते का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना भी है.

फरवरी में बना था फ्रेमवर्क

दोनों देशों ने 7 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज के रूप में एक अंतरिम समझौते पर मंजूरी दी थी.

इसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था.

इसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था. रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर लगे 25% टैरिफ को हटा दिया गया था और बचे हुए 25% को घटाकर 18% किया जाना था.

20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए भारी रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुना दिया.

इसके बाद ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% का समान टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.इस बड़े बदलाव के कारण फरवरी में होने वाली बातचीत टल गई थी.

बाद में अप्रैल (20 से 23 अप्रैल) में भारतीय टीम ने वॉशिंगटन का दौरा किया था. अब अमेरिकी टीम बातचीत को आगे बढ़ाने भारत आई है. बदले हुए माहौल में दोनों देशों को इस डील का दोबारा री-कैलकुलेशन करना होगा.

भारत खरीदेगा $500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट

तय किए गए मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स और कृषि उत्पादों पर से टैरिफ हटाने या कम करने का प्रस्ताव दिया है.

इसमें मुख्य रूप से ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), पशु चारे के लिए रेड सोरघम (लाल ज्वार), ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं.

इसके बदले में भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब 500 बिलियन डॉलर (लगभग ₹47 लाख करोड़) के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने की इच्छा जताई है.

अभी भी मौजूद हैं कुछ चुनौतियां

हालांकि, बातचीत में काफी आगे तक हो चुकी है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं. हाल ही में अमेरिका की ओर से भारत समेत कई देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया है. यह मामला तथाकथित ‘फोर्स्ड लेबर’ जांच से जुड़ा है. भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.

इस डील को तुरंत फाइनल किया जा सकेगा या कोई अड़चन है?

99% बातचीत पूरी होने के बावजूद डील के तुरंत फाइनल होने की उम्मीद कम है. इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन के लगाए गए अस्थाई 10% टैक्स की अवधि अगले महीने खत्म हो रही है. जब तक अमेरिका अपने टैरिफ ढांचे को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की 7 बड़ी बातें, समझें कैसे भारत को होगा फायदा?