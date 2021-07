Indian Currency: कोरोना महमारी के इस दौर में जहां एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं कई कंपनियों आपको कमाई कराने के लिए कई अवसर लेकर आ रही हैं. कोरोना काल में अगर आपको भी पैसे की आवश्यकता है तो आप भी घर बैठे ही हजारों में कमा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. 5 रुपये के इस नोट के बदले में आप 30,000 35,000 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको कही पर जाना भी नहीं होगा. केवल आपको यह देखना है कि आपके पास पुराना कोई 5 रुपये का नोट पड़ा है. अगर आपके पास 5 रुपये का यह खास नोट है तो आप तय मानिए कि आपको पैसे मिलने तय हैं.Also Read - 20 Ka Note: अगर आपके पास भी है 20 रुपये का ये नोट, तो आप भी घर बैठे कमा सकते हैं हजारों, जानिए क्या है तरीका

क्या है नोट की खासियत? Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास पड़ा है 2 रुपये का यह नोट तो मिलेंगे लाखों, जानें- क्या है कमाई का तरीका?

पांच रुपये के इस नोट को आप ऑनलाइन बेचकर आसानी से हजारों रुपये कमा सकते हैं. इस नोट की खास बात यह है कि इस पर 786 नंबर (5 Rupees Note 786) लिखा होना चाहिए. साथ ही इस नोट पर ट्रैक्टर (5 Rupees Note With Tractor Value) भी बना होना चाहिए. अगर आपके पास भी इस तरह का नोट है तो आप इसके बदले में 30,000-35,000 रुपये पा सकते हैं. Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास है 50 पैसे का यह सिक्का, तो घर बैठे ही बन सकते हैं लखपति, जानिए- क्या है कमाने का तरीका?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई यह खास नोट आपके पास भी है, तो आप लकी हैं. इस एक नोट के बदले हजारों कमा सकते हैं. इस समय कई ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर पुराने नोट और स‍िक्‍कों की जबरदस्त खरीद-ब‍िक्री की जा रही है. अगर आपके पुराने नोट और स‍िक्‍के निर्धारित शर्तों के ह‍िसाब से हैं तो आपको इसके लिए काफी अच्‍छे पैसे म‍िल सकते हैं

कहां पर बेचें 5 रुपये का खास नोट?

आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह खास नोट कहीं पर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है. अगर आपके पास 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है तो उसके बदले 30,000 रुपये पा सकते हैं. इसके लिए कई कंपनियां जैसे शॉपक्लूज और मरुधर आर्ट्स पर अपनी पुरानी करेंसी को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं. इसके अलावा coinbazzar.com पर भी पुराने नोटों के बदले कई गुना पैसे मिल जाते हैं. दरअसल ये प्लेटफॉर्म्स पुरानी करेंसी की अच्छी कीमत देते हैं.

आप इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर अपने पुराने नोट का फोटो अपलोड करके उसकी अच्छी कीमत वसूल सकते हैं. इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा फिर आप यहां एक विक्रेता को तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आप अपने नोट की तस्वीर को ऑनलाइन अपलोड करके सेल के लिए बोलियां मंगा सकते हैं. जिसकी रुचि होगी इस तरह के खास नोट के खरीदने में वह आपसे संपर्क करेगा. जहां पर आप अपने हिसाब से इसका मोलभाव कर सकते है. साथ ही किस तरह से डिलीवरी देनी है. इसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं.

(डिस्क्लमेरः अलग-अलग समाचार स्रोतों से जुटाई गई जानकारियों पर आधारित है. इंडिया.कॉम हिंदी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है.)