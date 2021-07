Indian Currency: आज कल नोटों और सिक्कों के संग्रह करने का शौक काफी लोगों को होता जा रहा है. अगर आप भी उसमें से एक हैं तो घर बैठे ही आप बिना मेहनत के ही सात लाख रुपये कमा सकते हैं, जो इस कोरोनाकाल में बड़ी रकम होगी और यह आपके मुश्किलों में काम आ सकती है. आज के 26 साल पहले ही भारत सरकार ने 1 रुपया का नोट बनाना बंद कर दिया था. लेकिन 2015 में इसे फिर से प्रिंट किया जाने लगा. उसके बाद 1 रुपया का नोट बदले हुए अवतार में नजर आया. लेकिन आज हम आपको यहां पर बताएंगे एक ऐसे एक रुपया के नोट के बारे में जो स्वतंत्रता से पहले का है और यह आपके पास है तो आप उस नोट से सात लाख रुपये घर बैठे ही कमा सकते हैं.Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास है 1 रुपये का यह पुराना नोट, तो घर बैठे ही हो सकते हैं मालामाल, जानिए- कैसे?

आप उस 1 रुपया के नोट की ऑनलाइन बोली लगवा सकते हैं. जिसके लिए सात लाख रुपये तक की बोलियां लगाई जा रही हैं. आइए, जानते हैं इस खास नोट में क्या है जिसके बदले में एक रुपया पर आपको सात लाख दिए जा रहे हैं.

स्वतंत्रता के पहले के इस नोट पर आरबीआई के गवर्नर जेडब्लू केली का हस्ताक्षर किया गया है. 80 साल पुराने इस नोट को ब्रिटिशों द्वारा जारी किया गया था. आपको बता दें, ईबे पर सभी नोटों के लिए इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई जा रही हैं. ईबे पर कई नोट काफी सस्ते में भी मिल रहे हैं. इसी तरह से एक रुपया को 1966 में प्रिंट किए गए नोट के लिए 45,000 रुपये मिल रहे हैं. लेकिन इस खास नोट के लिए ईबे वेबसाइट पर सात लाख रुपये दिए जा रहे हैं, तो मौका चूकिए मत. अगर आपके पास यह पुराना नोट पड़ा है तो आप घर बैठे ही सात लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं.

इसके अलावा आप और भी नोटों के लिए ऑनलाइन बोलियां मंगा सकते हैं. जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईबे पर बिक रही हैं. यहां पर 1949, 1957, और 1964 में प्रिंट किए गए कई नोटों के लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं. 1957 में प्रिंट किए गए नोट के लिए 15,000 रुपये मिल रहे हैं.

1968 में प्रिंट किए गए नोट के लिए 5,500 रुपये की बोली लगाई जा रही है. यह नोट ऐसा है जिस पर 786 अंक अंकित किया गया है. इस प्लेटफॉर्म पर शिपिंग ज्यादातर मामलों में मुफ्त में की जाती है. लेकिन कुछेक के लिए 90 रुपये शुल्क लिया जाता है. इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट ही किया जाता है. किसी तरह के नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है.

आपको जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नोटों के लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं. साथ ही सिक्कों के लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं. इन सिक्कों और नोटों को बेचकर लोग खूब पैसे बना रहे हैं, जो इस कोरोनाकाल में उनके काम आ रहा है.