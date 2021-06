Indian Currency: इस दुनिया में कमाई करने के अनेकों तरीके अपनाए जाते हैं. ऐसे में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पुराने सिक्कों और नोटों के लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं, जिनसे लोग पैसे कमा रहे हैं. लेकिन, इन सबकी कुछ न कुछ खासियतें हैं. अगर आपके पास इस तरह की खासियत वाले सिक्के या नोट हैं तो आप घर बैठे कमाई (Earn Money from Home) कर सकते हैं. पुराने नोटों और सिक्कों की सिरीज में आज हम आपको 2 रुपये के पुराने और खास किस्म के नोट को किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर लाखों रुपये कमा सकते हैं. उसके बारे में यहां पर जानकारी दे रहे हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पुराने नोटों की नीलामी (Old Currency Note Auction) को लेकर कई खबरें काफी वायरल हो रही हैं. Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास है 50 पैसे का यह सिक्का, तो घर बैठे ही बन सकते हैं लखपति, जानिए- क्या है कमाने का तरीका?

बता दें, भारत सरकार (Government of India) कई तरह के नोटों की छपाई अब बंद कर चुकी है. ऐसे में 1, 2, 5, 10 रुपये के खास नोट रेयर कैटेगरी (Rare Currency Notes) में अब शामिल हो गए हैं. इन खास किस्म के नोटों की कई ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म्‍स पर नीलामी की जा रही है. जिसके लिए लाखों रुपये की बोलियां लगाई जा रही हैं. अगर आपके पास भी 2 रुपये का इस खास किस्म का पुराना नोट पड़ा है तो आप भी एक मिनट में लखपति बन सकते हैं.

यही नहीं, अगर आपके पास इन खास तरह के चीजों की सही कीमत का के बारे में जानकारी है तो आप घर बैठे ही करोड़पति भी बन सकते हैं. इस 2 रुपये के नोट की खासियत क्या है, जिसकी ऑनलाइन नीलामी (Online Auction) कराके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं. इस 2 रुपये के नोट पर अगर 786 लिखा है तो लोग इसे खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं.

इस देश में न जाने कितने लोग हैं, जो 786 अंक को बहुत शुभ मानते हैं और ऐसे नोटों की तलाश करते रहते हैं, जिस पर यह अंक लिखा गया हो. इसके अलावा ये नोट गुलाबी रंग का होना चाहिए. साथ ही इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के हस्‍ताक्षर भी होने चाहिए., जो लगातार 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं.

इस 2 रुपये के खास नोट को बेचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ईबे (Ebay) और क्लिक इंडिया (Click India) जैसी वेबसाइट्स ऐसे नोटों को तलाश कर नीलामी कराती हैं. क्लिक इंडिया साइट पर तो व्‍हाट्सऐप पर सीधे बेचने का लिंक भी मिल जाएगा.

ऑनलाइन नीलामी के लिए आपको अपने पास मौजूद इस खास किस्म के नोट की फोटो क्लिक करनी होगी. इसके बाद बोली लगाने वाली वेबसाइट पर खुद को विक्रेता के तौर पर रजिस्‍टर कराना होगा. फिर इस फोटो को साइट पर अपलोड करना होगा. इसके बाद खरीदने के इच्‍छुक लोग सीधे आपसे संपर्क कर लेंगे. उनसे बातचीत करके आप 2 रुपये खास किस्म के नोट की कीमत तय कर सकते हैं. साथ ही यह भी तय कर सकते हैं कि नोट की डिलीवरी किस तरह से और कहां पर की जाएगी?

(डिस्क्लेमरः यह अलग-अलग वेबसाइट्स की सूचनाओं पर आधारित है. इंडिया.कॉम हिंदी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.)