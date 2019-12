नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 5% कर दिया है. मौद्रिक नीति समीक्षा आने के बाद यह अनुमान लगाया गया है. रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखने के साथ ही रिवर्स रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थाई सुविधा, बैंक दर भी 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई है. रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 5.1- 4.7 प्रतिशत किया. पिछली मौद्रिक समीक्षा में इसे 3.5 – 3.7 प्रतिशत रखा गया था. रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रुख को उदार बनाए रखा है.

Monetary Policy Committee has decreased GDP projection from 6.1% to 5% for 2019-20 https://t.co/vNelqlxYG1

मौद्रिक नीति समीक्षा आने से पहले नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद के चलते शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी रही. इसके अलावा अमेरिका-चीन के बीच जल्द व्यापार समझौते की संभावना का असर भी बाजार में दिखा. बृहस्पतिवार को रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश किया. यह चालू वित्त वर्ष की पांचवी मौद्रिक समीक्षा है. इस संबंध में निर्णय लेने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक तीन दिसंबर को शुरू हुई थी.

Repo rate remains unchanged at 5.15%, reverse repo rate is at 4.90% and bank rate is 5.40%. pic.twitter.com/MtoiJs0jX6

— ANI (@ANI) December 5, 2019