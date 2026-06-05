GDP Growth: उम्मीद के मुकाबले और तेज रफ्तार से दौड़ी भारत की इकोनॉमी सरकार ने दिया पूरा हिसाब

सांख्यिकी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के पूरे साल के GDP आंकड़ों को एक नए बदलाव के साथ पेश किया है. इस बार पूरे साल के डेटा को नए बेस ईयर 2022-23 के पैमाने पर कैलकुलेट करके जारी किया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 5, 2026, 6:32 PM IST
GDP Growth: उम्मीद के मुकाबले और तेज रफ्तार से दौड़ी भारत की इकोनॉमी सरकार ने दिया पूरा हिसाब
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया. हालांकि, इसकी रफ्तार पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी कम रही.

ग्लोबल अनिश्चितताओं, महंगे कच्चे तेल और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है. वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में देश की GDP ग्रोथ 7.7% दर्ज की गई, जो सरकार के अनुमान से भी बेहतर रही. जनवरी-मार्च 2026 तिमाही (Q4) में अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है.सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 5 जून को ये आंकड़े जारी किए.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है. खास बात यह है कि यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब दुनिया के कई बड़े देश धीमी आर्थिक वृद्धि, व्यापारिक तनाव और कमजोर मांग जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

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कृषि और निर्माण क्षेत्र बड़ा योगदान

मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा योगदान कृषि और निर्माण क्षेत्र का रहा. बेहतर फसल उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों ने कृषि क्षेत्र को मजबूती दी. वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तेजी के कारण निर्माण क्षेत्र ने भी दमदार इजाफा हुआ है.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी दिया सहारा

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया. हालांकि, इसकी रफ्तार पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी कम रही. इसके बावजूद उद्योग और सेवा क्षेत्र की मजबूत गतिविधियों ने समग्र आर्थिक विकास को ऊंचाई पर बनाए रखा. विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मांग और निवेश में लगातार सुधार भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार बना हुआ है.

सरकार के अनुमान से भी ज्यादा है ग्रोथ

पूरे साल की यह ग्रोथ सरकार के फरवरी के दूसरे अनुमान 7.6% से भी ज्यादा है. पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 में देश की रियल GDP ग्रोथ 7.1% रही थी. वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 8% रही थी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ घटकर 7.3% पर आई.

वित्त वर्ष-27 में 6.6% रह सकती है GDP ग्रोथ

इससे पहले शुक्रवार की सुबह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने GDP के अनुमान जारी किए थे. इसके मुताबिक, अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में आर्थिक विकास की यह रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. अगले साल यह 1.10% घटकर 6.6% पर आ सकती है.

हर 5 साल में बदला जाता है बेस-ईयर

समय के साथ अर्थव्यवस्था में आने वाले बड़े बदलावों को दर्ज करने के लिए समय-समय पर बेस ईयर बदला जाता है. हर 5 साल में डेटा सीरीज को अपडेट किया जाता है. लेकिन, कोविड महामारी और GST लागू होने की वजह से इस काम में देरी हुई.

1950 तक के नए आंकड़े दिसंबर 2026 तक आएंगे

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार सिर्फ नए आंकड़े ही नहीं जारी करेगी, बल्कि पुराने आंकड़ों को भी नए बेस ईयर के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट करेगी. ‘बैक-सीरीज’ डेटा (1950-51 तक के आंकड़े) दिसंबर 2026 तक आने की उम्मीद है.

GDP क्या है?

GDP यानी देश के भीतर एक तय समय में कितनी वैल्यू का सामान बना और कितनी सर्विसेज दी गईं. इसे देश की आर्थिक सेहत का ‘रिपोर्ट कार्ड’ भी कह सकते हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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