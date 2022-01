वॉशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष यानि आईएमएफ (IMF) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2022 में 4.4% और 2023 में 3.8% की धीमी गति से बढ़ने का अनुमान लगाया है. 2022 में आईएमएफ भविष्यवाणी कहती है कि अमेरिका 4% की दर से बढ़ेगा, चीन 4.8% की दर से और भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) के 9% की गति से बढ़ने का अनुमान है.Also Read - आजादी के 75 साल में पहली बार पाकिस्‍तान से तीर्थयात्र‍ी PIA की स्‍पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे भारत

