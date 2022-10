वॉशिंगटन: आईएमएफ के मुताबिक, 2022 में 6.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसे अभी और मौद्रिक सख्ती बरतने की जरूरत है.Also Read - रेलवे की सालाना कमाई लगभग छह महीने में दोगुनी! अप्रैल से अब तक यात्री खंड से 33,476 करोड़ रुपये की इनकम

आईएमएफ की रिपोर्ट जारी होने के बाद गोरिंचेस ने कहा,”भारत 2022 में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 2023 में भी इसके मजबूती से वृद्धि करने की उम्मीद है. इस साल इसकी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने, जबकि अगले साल 6.1 प्रतिशत रहने की हमें उम्मीद है.” Also Read - Mahakal Corridor: PM मोदी ने किया महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन, जानें इस परियोजना से जुड़ी सभी खास बातें

आईएमएफ ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है. इसके पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य को लेकर मंगलवार को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि इस साल भारत की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत ही रहने की संभावना दिख रही है. यह जुलाई में व्यक्त पिछले अनुमान से 0.6 प्रतिशत कम है. यह दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के उम्मीद से कम रहने और बाह्य मांग में भी कमी आने की ओर इशारा करता है. Also Read - Mahakal Temple: माथे पर तिलक, पारंपरिक धोती और गमछा पहन PM मोदी ने की बाबा महाकाल की पूजा, देखें तस्वीरें

IMF (International Monetary Fund) projects India’s growth projection to be 6.8% for 2022 & 6.1% for 2023

IMF says, “World’s 3 largest economies—US, China & the euro area—will continue to stall…We expect global inflation to peak at 9.5% this year before slowing to 4.1% by 2024” pic.twitter.com/IccimK3tcx

— ANI (@ANI) October 11, 2022