Indian online fashion industry: ई कॉमर्स उद्योग में भारत में ऑनलाइन फैशन उद्योग (Indian online fashion industry) ने वित्त वर्ष 2021 में कुल 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई . विभिन्न ब्रांड वेबसाइटों पर 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. गुरुवार को जारी एक नई रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं.

यूनिकॉमर्स की ‘फैशन ई कॉमर्स रिपोर्ट’ के अनुसार, ई कॉमर्स केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला सॉस प्रौद्योगिकी मंच ने टियर 3 शहरों और उससे आगे के ऑर्डर वॉल्यूम में 192 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि किड्स वियर ऑनलाइन 200 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला सेगमेंट रहा है.

फैशन ब्रांडों के बीच डी2सी (डायरेक्ट टू कंज्यूमर) को अपनाने से उन्हें उपभोक्ता के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाने में मदद मिली है.

यूनिकॉमर्स के सीईओ कपिल मखीजा ने कहा, ” फैशन सेगमेंट भारत के ई कॉमर्स उद्योग में सबसे अधिक ऑर्डर वॉल्यूम के साथ सबसे बड़े योगदानकतार्ओं में से एक है. हमें विश्वास है कि यह रिपोर्ट फैशन ई कॉमर्स उद्योग की बदलती गतिशीलता को समझने में फैशन ई टेलर्स की मदद करेगी.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रांड वेबसाइटों ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 66 फीसदी ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ और 77 फीसदी जीएमवी ग्रोथ दर्ज की है.

वेबसाइटों की तुलना में, मार्केटप्लेस ने 45 फीसदी ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ और 33 फीसदी जीएमवी ग्रोथ दर्ज की है, जिसमें वित्त वर्ष 2021 के औसत ऑर्डर वैल्यू में 8 फीसदी की गिरावट आई है.

निष्कर्षों से पता चलता है कि फैशन ऑनलाइन शॉपिंग का चलन टियर 2 और 3 शहरों और उसके बाहर प्रमुखता से हो रहा है.

कंपनियां अब स्टोर से अपने ऑम्निचैनल ऑर्डर को 20 से 25 प्रतिशत तक पूरा कर रही हैं, जो यह दशार्ता है कि अधिकांश ब्रांड स्टोर ओम्नीचैनल को अपना रहे है.

दूसरी ओर, किड्स वियर सेगमेंट ने 200 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि के साथ उद्योग को आश्चर्यचकित कर दिया और वित्त वर्ष 2020 में बाजार हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 17 प्रतिशत हो गई है.

मेन्सवियर सेगमेंट ने वित्त वर्ष 2021 में 37 फीसदी ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ और 33 फीसदी मार्केट शेयर के साथ लगातार ग्रोथ बनाए रखी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वेस्टर्न वियर सेगमेंट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 21 में 57 फीसदी ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ में तेजी से बढ़ रहा है और इसकी बाजार में हिस्सेदारी 65 फीसदी है.