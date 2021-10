Indian Railway: छठ-दिवाली जैसे त्पयोहार पर यूपी बिहार अपने घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है. यूपी-बिहार के यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई से यूपी-बिहार के लिए स्पेशल ट्रेने चलाने का एलान किया है. यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल से बनारस तथा भागलपुर के बीच विशेष किराये पर त्‍योहार स्‍पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है. उत्तर रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेनें का विकल्प लोगों को दिया है. इस दौरान पहले ही उत्तर रेलवे ने 22 जोड़ी ट्रेनें घोषित की है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है.Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में बिना परीक्षा के इन पदों पर नौकरी पाने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और निजामुद्दीन के बीच विशेष किराये पर एसी सुपरफास्ट त्‍योहार स्पेशल ट्रेन चलायेगी. ट्रेन नंबर 09189 की बुकिंग 24 अक्टूबर, 2021 से नामित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो रही है.

@WesternRly DE-RESERVATION OF THE COACHES.

From 25.10.21 on words passengers having booking in below Train/Coaches, please check your reallocated Coach/Berth numbers before boarding. pic.twitter.com/3aTS0H6h8s

— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) October 23, 2021