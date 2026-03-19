Train Cancelled: इस रूट पर अगले हफ्ते कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट
रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच पुल पर काम के चलते रेलवे ने अगले हफ्ते मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.
Indian Railway Train Cancel List: भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर बुनियादी ढांचे के सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक मरम्मत या निर्माण कार्य किया जाता है. इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. अगर आप अगले सप्ताह ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, विशेषकर लखनऊ या इसके आसपास के रूट पर, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.
रेलवे प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के मध्य स्थित पुल संख्या 476 पर गर्डर लॉन्चिंग का तकनीकी कार्य किया जाना है. इस निर्माण कार्य की वजह से इस रेल खंड पर यातायात को अस्थाई रूप से रोका जाएगा.
कई प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह रद्द
सुरक्षा कारणों और काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है.
प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट-
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम (कहां से कहां तक)
|प्रभावित होने की तारीख
|वर्तमान स्थिति / बदलाव
|11110
|लखनऊ जं. – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी
|26 मार्च
|पूरी तरह रद्द
|22454
|मेरठ सिटी – लखनऊ जंक्शन
|26 मार्च
|पूरी तरह रद्द
|22453
|लखनऊ जंक्शन – मेरठ सिटी
|26 मार्च
|पूरी तरह रद्द
|12180
|आगरा फोर्ट – लखनऊ जंक्शन
|26 मार्च
|पूरी तरह रद्द
|12179
|लखनऊ जंक्शन – आगरा फोर्ट
|26 मार्च
|पूरी तरह रद्द
|12003
|नई दिल्ली – लखनऊ जंक्शन (शताब्दी)
|26 मार्च
|ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
|12004
|लखनऊ जंक्शन – नई दिल्ली (शताब्दी)
|26 मार्च
|ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
|15031
|गोरखपुर – लखनऊ जंक्शन
|26 मार्च
|गोमतीनगर में समाप्त (गोमतीनगर-लखनऊ जं. रद्द)
|15032
|लखनऊ जंक्शन – गोरखपुर
|26 मार्च
|गोमतीनगर से चलेगी (लखनऊ जं.-गोमतीनगर रद्द)
|15204
|लखनऊ जंक्शन – बरौनी
|26 मार्च
|ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
|15205
|लखनऊ जंक्शन – जबलपुर
|26 मार्च
|ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
|15033
|पाटलिपुत्र – लखनऊ जंक्शन
|24 मार्च
|ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
|15034
|लखनऊ जंक्शन – पाटलिपुत्र
|25 मार्च
|ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
|15203
|बरौनी – लखनऊ जंक्शन
|25 मार्च
|बादशाहनगर में समाप्त (बादशाहनगर-लखनऊ जं. रद्द)
|15206
|जबलपुर – लखनऊ जंक्शन
|25 मार्च
|ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
|55346
|कासगंज – लखनऊ जंक्शन (पैसेंजर)
|23, 24 मार्च
|कानपुर अनवरगंज में समाप्त (कानपुर-लखनऊ रद्द)
|55345
|लखनऊ जंक्शन – कासगंज (पैसेंजर)
|24, 25 मार्च
|कानपुर अनवरगंज से चलेगी (लखनऊ-कानपुर रद्द)
समय और मार्ग में बदलाव
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|तारीख
|बदलाव का विवरण
|15034
|लखनऊ जं. – पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|23 मार्च
|निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से चलेगी.
|15007
|वाराणसी सिटी – लखनऊ जं. एक्सप्रेस
|–
|मार्ग में 20 मिनट रोककर चलाई जाएगी.
रेलवे का यह कदम यात्रियों की लंबी अवधि की सुरक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए है. असुविधा से बचने के लिए समय पर अपडेट रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है.
