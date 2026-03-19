  • Hindi
  • Business Hindi
Train Cancelled: इस रूट पर अगले हफ्ते कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच पुल पर काम के चलते रेलवे ने अगले हफ्ते मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 10:57 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Indian Railway Train Cancel List: भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर बुनियादी ढांचे के सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक मरम्मत या निर्माण कार्य किया जाता है. इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. अगर आप अगले सप्ताह ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, विशेषकर लखनऊ या इसके आसपास के रूट पर, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

रेलवे प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के मध्य स्थित पुल संख्या 476 पर गर्डर लॉन्चिंग का तकनीकी कार्य किया जाना है. इस निर्माण कार्य की वजह से इस रेल खंड पर यातायात को अस्थाई रूप से रोका जाएगा.

कई प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह रद्द

सुरक्षा कारणों और काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है.

प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट-

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम (कहां से कहां तक) प्रभावित होने की तारीख वर्तमान स्थिति / बदलाव
11110 लखनऊ जं. – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 26 मार्च पूरी तरह रद्द
22454 मेरठ सिटी – लखनऊ जंक्शन 26 मार्च पूरी तरह रद्द
22453 लखनऊ जंक्शन – मेरठ सिटी 26 मार्च पूरी तरह रद्द
12180 आगरा फोर्ट – लखनऊ जंक्शन 26 मार्च पूरी तरह रद्द
12179 लखनऊ जंक्शन – आगरा फोर्ट 26 मार्च पूरी तरह रद्द
12003 नई दिल्ली – लखनऊ जंक्शन (शताब्दी) 26 मार्च ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
12004 लखनऊ जंक्शन – नई दिल्ली (शताब्दी) 26 मार्च ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
15031 गोरखपुर – लखनऊ जंक्शन 26 मार्च गोमतीनगर में समाप्त (गोमतीनगर-लखनऊ जं. रद्द)
15032 लखनऊ जंक्शन – गोरखपुर 26 मार्च गोमतीनगर से चलेगी (लखनऊ जं.-गोमतीनगर रद्द)
15204 लखनऊ जंक्शन – बरौनी 26 मार्च ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
15205 लखनऊ जंक्शन – जबलपुर 26 मार्च ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
15033 पाटलिपुत्र – लखनऊ जंक्शन 24 मार्च ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
15034 लखनऊ जंक्शन – पाटलिपुत्र 25 मार्च ऐशबाग से चलेगी (लखनऊ जं.-ऐशबाग रद्द)
15203 बरौनी – लखनऊ जंक्शन 25 मार्च बादशाहनगर में समाप्त (बादशाहनगर-लखनऊ जं. रद्द)
15206 जबलपुर – लखनऊ जंक्शन 25 मार्च ऐशबाग में समाप्त (ऐशबाग-लखनऊ जं. रद्द)
55346 कासगंज – लखनऊ जंक्शन (पैसेंजर) 23, 24 मार्च कानपुर अनवरगंज में समाप्त (कानपुर-लखनऊ रद्द)
55345 लखनऊ जंक्शन – कासगंज (पैसेंजर) 24, 25 मार्च कानपुर अनवरगंज से चलेगी (लखनऊ-कानपुर रद्द)

समय और मार्ग में बदलाव

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम तारीख बदलाव का विवरण
15034 लखनऊ जं. – पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 23 मार्च निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से चलेगी.
15007 वाराणसी सिटी – लखनऊ जं. एक्सप्रेस मार्ग में 20 मिनट रोककर चलाई जाएगी.

रेलवे का यह कदम यात्रियों की लंबी अवधि की सुरक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए है. असुविधा से बचने के लिए समय पर अपडेट रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है.

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.