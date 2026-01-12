Hindi Business Hindi

Indian Railway Retiring Room Train Passengers Irctc Rules Process Amount

100 रुपये में रेलवे स्टेशन पर मिलता है होटल जैसा कमरा, जान लीजिए रिटायरिंग रूम सर्विस की सारी डिटेल

IRCTC ने रेलवे स्टेशन पर लेट हुई ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के ठहरने का इंतजाम कर रखा है.इसे रेलवे रिटायरिंग रूम कहा जाता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से AC या नॉन AC रूम ले सकते हैं. इसमें आपको सिंगल, डबल बेडरूम और डॉरमेट्री की सुविधा मिलती है.

रेलवे के रिटायरिंग रूम की सुविधा देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है.

हर रोज लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे ट्रैक पर मरम्मत, घना कोहरा, ट्रेन में खराबी, बाढ़ या तेज बारिश समेत तमाम वजहों से ट्रेन लेट भी हो जाती है. ऐसे में हजारों यात्री स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों का इंतजार करते हैं. बाद में उन्हें पता चलता है कि ट्रेन 2, 4 या 10 घंटे लेट आएगी, तब यात्रियों के पास प्लेटफॉर्म पर वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. गर्मी हो या ठंड बाहर इतने घंटे इंतजार करना किसी के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है. इस समस्या को देखते हुए रेलवे रिटायरिंग रूम की सर्विस देती है. यहां आप महज 100 रुपये में होटल वाला कमरा बुक कर सकते हैं.

रेलवे रिटायरिंग रूम क्या है?

IRCTC ने रेलवे स्टेशन पर लेट हुई ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के ठहरने का इंतजाम कर रखा है.इसे रेलवे रिटायरिंग रूम कहा जाता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से AC या नॉन AC रूम ले सकते हैं. इसमें आपको सिंगल, डबल बेडरूम और डॉरमेट्री की सुविधा मिलती है.

क्या सभी रेलवे स्टेशनों पर होता है रिटायरिंग रूम?

नहीं, रेलवे के रिटायरिंग रूम की सुविधा देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है. छोटे स्टेशनों पर आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी. किस रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की व्यवस्था है…ये आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं.इसके लिए आपको PNR No. नंबर डालना होगा.

रिटायरिंग रूम बुक करने की क्या शर्तें हैं?

रेलवे का रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए आपके पास कंफर्म टिकट या RAC टिकट होना चाहिए.

वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर रिटायरिंग रूम नहीं बुक होता है. RAC और कंफर्म टिकट के साथ वैलिड PNR नंबर के बिना रिटायरिंग रूम या डोरमेट्री आप बुक नहीं कर सकते हैं.

रिटायरिंग रूम ऑनलाइन कैसे बुक करेंगे?

अगर आप रेलवे स्टेशन पर होटल जैसा कमरा बुक करना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रोसेस पूरे करने होंगे. आपको IRCTC की रिटायरिंग रूम की वेबसाइट https://www.rr.irctc.co.in/home पर जाना होगा.

यहां Enter PNR No. पर आपना 10 डिजिट वाला PNR डालना होगा. फिर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा.

अगर रूम अवेलेबल है, तो आपको बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड डालना होगा. आप गेस्ट

यूजर के तौर पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं.

लॉगिन के बाद नया पेज ओपन होगा. इसमें आपकी ट्रेन का नंबर दिखाई देगा.

यहां आपको किस स्टेशन पर रिटायरिंग रूम चाहिए, इसकी डिटेल भरनी होगी.

ऐसे सिलेक्ट करना होगा रूम

Add India.com as a Preferred Source

इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसमें रिटायरिंग रूम या डोरमेट्री सिलेक्ट करनी होगी.

फिर Proceed पर क्लिक करना होगा. कितने लोग ठहरेंगे इसकी डिटेल लिखनी होगी.

अब Make Payment के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. पेमेंट के लिए OTP आएगा.

इसका इस्तेमाल करते हुए UPI, डेबिड, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकेंगे.

पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको अपने रिक्वेस्ट का कंफर्मेशन दिख जाएगा.

आप इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें, ताकि रिटायरिंग रूम में इसे दिखा सके.

ऑफलाइन बुक करना हो तो?

ऑफलाइन मोड पर रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए आपको स्टेशन पर जाना होगा. वहां पर टिकट काउंटर से इसके बारे में पता करना होगा. अगर रूम खाली होंगे, तो वहीं पर आपका प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा.

रिटायरिंग रूम में कौन-कौन सी सर्विस मिलती है?

रेलवे के रिटायरिंग रूम में आपको AC, साफ-सुथरा बेड, टेबल लैंप,अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, पानी की बोतलें, इलेक्ट्रिक केटल, चाय या कॉफी बनाने का सामान, टीवी, खाना खाने के लिए टेबल चेयर, साफ बाथरूम, टॉवेल और साबुन मिलता है. बुकिंग के 1 घंटे बाद तक इसमें चेक-इन करने की परमिशन होती है.

रिटायरिंग रूम बुक करने में कितना खर्च आता है?

किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा रूम बुक किया है. ये ट्रेन के समय से पहले या बाद में 12 से 24 घंटे के लिए लिया जा सकता है. मतलब अगर आपको रूम की जरूरत है तो 12 घंटे के लिए या पूरे एक दिन के लिए आराम से ले सकते.आमतौर से रातभर के लिए रूम बुक करने पर आपको सुविधाओं के मुताबिक 100 रुपये से लेकर 700 रुपये तक खर्च आता है.

रिटायरिंग रूम कैंसिल करने का नियम क्या है?

अगर रिटायरिंग रूम ऑनलाइन बुक किया गया है, तो इसे सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कैंसिल किया जा सकता है.

इसके लिए https://www.rr.irctctourism.com वेबसाइट पर लॉगिन करें.

MY Account में बुकिंग हिस्ट्री पर जाएं. फिर बुकिंग कैंसिल करें.

जिस पेमेंट मोड और अकाउंट से पेमेंट हुआ था, उसमें मैक्सिमम 7 दिन के अंदर रिफंड आ जाता है.

वहीं, PRS टिकट कैंसिल के केस में, जिसके लिए रिटायरिंग रूम पहले से ही बुक हैं, तो रिटायरिंग रूम की बुकिंग कैंसिल रूल्स के अनुसार चेक-इन टाइम के 96 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी.

रिटायरिंग रूम की कंडीशन खराब होने पर शिकायत कहां करें?

रिटायरिंग रूम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर स्टेशन अधिकारियों या सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.