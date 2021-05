कोरोना महमारी की दूसरी लहर के बीच भारतीय रेलवे ने मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन चला दी है. भारत की पहली मिल्क एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना की जा चुकी है. यह ट्रेन 40 हजार लीटर दूध लेकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी. लॉकडाउन के बीच दिल्ली में दूध की मांग इससे पूरी की जाएगी. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, दूध सप्लाई का काम मदर डेयरी कर रही है. Also Read - Underworld Don Chhota Rajan Dies: दिल्ली के AIIMS में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत, कोरोना से था संक्रमित

यह ट्रेन गुरुवार की देर रात 00.55 बजे नागपुर से रवाना हुई और आज देर शाम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी. मदर डेयरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में वह इस तरह की और ट्रेन चला सकती है.

Maharashtra | First milk train with 45,000 liters of milk leaves from Nagpur to Delhi’s Hazrat Nizamuddin station. It will help Delhi to meet up the demand during the lockdown: Nagpur Assistant Commercial Manager (ACM), SG Rao

(visuals from last night) pic.twitter.com/bW457EKvnh Also Read - Covid-19: भारतीय अस्पतालों को अब अपने लिए स्थायी ऑक्सीजन संयंत्रों की जरूरत

