Indian Railways: इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द ही राजधानी (Rajdhani), शताब्दी (Shatabdi), दुरंतो (Duranto), वंदे भारत (Vande Bharat), तेजस (Tejas) और गतिमान एक्सप्रेस (Gatiman Express) में कैटरिंग की सुविधा (Catering Services) शुरू की जाएगी. रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इसकी जानकारी दी है.

Railways have decided to resume catering services with cooked food in Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Vande Bharat Tejas and Gatiman trains: Railway Board

