Indian Railways/IRCTC: भारतीय रेलवे पिछले कई दिनों से विभिन्न कारणों से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दे रहा है. जिसकी जानकारी रेलवे ट्रेन इनक्वायरी (Train Enquiry) के लिए बनी NTES नाम की वेबसाइट पर अपडेट की जाती है. ऐसे में अगर आपने भी कहीं जाने का प्लान बनाया है और टिकट ले रखा है तो यात्रा पर निकलने से पहले अपने ट्रेन की जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें, हो सकता है कि आपकी भी ट्रेन कैंसिल हो. ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है.Also Read - Indian Railways/IRCTC: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! बहाल हुई वह सेवा जिसका काफी समय से था इंतजार

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट सुबह अपडेट कर दी जाती है. आज सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, रेलवे ने आज, 1 मार्च 2022 को बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की 264 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. इसके अलावा, 18 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं, 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है. Also Read - Indian Railway Apprenticeship 2022: भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के इतने पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची आप रेल मंत्रालय के ऐप एनटीईएस NTES पर देख सकते हैं. इसके अलवा आप कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं. Also Read - Railway Recruitment 2022: रेलवे में ग्रैजुएट लोगों के लिए आई भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी, जानें कैसे करें आवेदन

यहां देखें कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time

00971 KISAN SPECIAL

DAHANU ROAD (DRD) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 05:30

01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) – PHALTAN (PLLD) PSPC 05:50

01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) – PUNE JN (PUNE) PSPC 18:00

01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) – PHALTAN (PLLD) PSPC 15:00

01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) – LONAND (LNN) PSPC 11:00

01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR) PSPC 18:30

01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE) PSPC 06:15

01811 LAR-JHS UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) PSPC 17:50

01812 JHS-LAR UR EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – LALITPUR (LAR) PSPC 07:40

01819 BINA-LAR UR EXP SPL

BINA JN (BINA) – LALITPUR (LAR) PSPC 15:55

01820 LAR-BINA UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) – BINA JN (BINA) PSPC 10:25

02984 AGTL-BNC SUPERFAST SPL

AGARTALA (AGTL) – BANGALORE CANT (BNC) TOD 05:55

03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 01:50

03052 BWN-HWH MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) PSPC 21:58

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03411 RPH-BHW PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) – BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL

JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

03461 TPH-RJL SPL

TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

03468 RJL-TPH SPL

RAJMAHAL (RJL) – TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 04:55

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04193 DDU-SFG MEMU SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 16:30

04194 SFG-DDU MEX SPL

SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05

04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) – SIRSA (SSA) PSPC 05:20

04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) – LUDHIANA JN (LDH) PSPC 11:40

04635 LDH-FZR MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 20:40

04789 RE-BKN SPL

REWARI (RE) – BIKANER JN (BKN) PSPC 04:30

04790 BKN-RE SPL

BIKANER JN (BKN) – REWARI (RE) PSPC 14:10

05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL

MENDIPATHAR (MNDP) – GUWAHATI (GHY) PSPC 07:00

05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL

GUWAHATI (GHY) – MENDIPATHAR (MNDP) PSPC 16:20

05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL

DARBHANGA JN (DBG) – HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL

HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL

SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 07:25

05332 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 15:45

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL

MALDA TOWN (MLDT) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00

05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) – MALDA TOWN (MLDT) PSPC 14:50

05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL

MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 14:00

05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL

KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC) PSPC 08:10

05750 HDB-NJP PASSENGER SPL

HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 11:45

05751 NJP-HDB PASSENGER SPL

NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB) PSPC 14:45

05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL

NEW BONGAIGAON (NBQ) – GUWAHATI (GHY) PSPC 17:05

05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL

GUWAHATI (GHY) – NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 07:15

06595 SBC-SSPN MEMU

BANGALORE CANT (BNC) – DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

06596 SSPN-SBC MEMU

DHARMAVARAM JN (DMM) – BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

06659 SCT-QLN EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) – KOLLAM JN (QLN) PSPC 11:35

06660 QLN-SCT EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) – SENGOTTAI (SCT) PSPC 10:20

07264 COA-BZA PASS

KAKINADA PORT (COA) – VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 04:10

07273 COA PASS

VIJAYAWADA JN (BZA) – KAKINADA PORT (COA) PSPC 18:10

07280 NDD-NS

NIDADAVOLU JN (NDD) – NARASAPUR (NS) PSPC 08:45

07281 NS-BZA

NARASAPUR (NS) – VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 13:00

07335 BGM-SED UR EXP SPL

BELGAUM (BGM) – SHEDBAL (SED) PSPC 08:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL

SHEDBAL (SED) – BELGAUM (BGM) PSPC 12:00

07347 UBL-CTA UR EXP SPL

HUBLI JN (UBL) – CHITRADURG (CTA) PSPC 07:10

07348 CTA-UBL UR EXP SPL

CHITRADURG (CTA) – HUBLI JN (UBL) PSPC 14:00

07523 NBQ – GHY DMU SPECIAL

NEW BONGAIGAON (NBQ) – GUWAHATI (GHY) PSPC 05:05

07524 GHY – NBQ DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) – NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 17:00

07527 GHY – HBN DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) – HAIBARGAON (HBN) PSPC 10:00

07528 HBN – GHY DMU SPECIAL

HAIBARGAON (HBN) – GUWAHATI (GHY) PSPC 13:20

07529 GHY – SHTT DMU SPECIAL

GUWAHATI (GHY) – SILGHAT TOWN (SHTT) PSPC 16:30

07530 SHTT – GHY DMU SPECIAL

SILGHAT TOWN (SHTT) – GUWAHATI (GHY) PSPC 06:00

07555 KIR – JBN DMU SPECIAL

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 14:45

07556 JBN – KIR DMU SPECIAL

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00

07673 NS-NDD

NARASAPUR (NS) – NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 08:40

07674 NDD-NS

NIDADAVOLU JN (NDD) – NARASAPUR (NS) PSPC 11:45

07693 GTL-HUP

GUNTAKAL JN (GTL) – HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45

07694 HUP GTL DEMU

HINDUPUR (HUP) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

07767 RJY-BZA PASS

RAJAMUNDRY (RJY) – VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 16:50

07768 BZA-RJY PASS

VIJAYAWADA JN (BZA) – RAJAMUNDRY (RJY) PSPC 03:35

07771 NARSAPUR-NDD

NIDADAVOLU JN (NDD) – NARASAPUR (NS) PSPC 06:45

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

07861 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) – NARASAPUR (NS) PSPC 20:15

07863 NS-BZA

NARASAPUR (NS) – VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 14:45

07877 BZA-BVRM

VIJAYAWADA JN (BZA) – BHIMAVARAM JN (BVRM) PSPC 07:10

07885 BVRM-NDD

BHIMAVARAM JN (BVRM) – NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 17:50

07897 NS-NDD

NARASAPUR (NS) – NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 04:10

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08303 SBP-PURI SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MSPC 06:00

08304 PURI-SBP SPECIAL

PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

08739 SDL BSP MEMU

SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

08740 BSP-SDL MEMU

BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN – EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:35

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11124 BJU- GWL MAIL

BARAUNI JN (BJU) – GWALIOR JN. (GWL) MEX 18:45

12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP

BHAGALPUR (BGP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:50

12370 DDN HWH KUMBHA EXP

DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12390 CHENNAI- GAYA EXPRESS

CHENNAI CENTRAL (MAS) – GAYA JN (GAYA) SUF 09:15

12392 NDLS-RGD SHRAMJEEVI EXP

NEW DELHI (NDLS) – RAJGIR (RGD) SUF 13:10

12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP

NEW DELHI (NDLS) – GAYA JN (GAYA) SUF 12:50

12506 NORTHEAST EXPRESS

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 07:40

12549 DURG JAT SF EXP

DURG (DURG) – JAMMU TAWI (JAT) SUF 12:15

12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – GORAKHPUR (GKP) SUF 20:00

12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – HATIA (HTE) SUF 20:45

12987 SDAH AII EXP

SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) SUF 22:55

12988 AII SDAH EXP

AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

14003 MLDT-NDLS EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05

14005 LICHCHIVI EXPRESS

SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14211 AGC INTERCITY EXPRESS

AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

14217 UNCHAHAR EXP

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

14266 DDN BSB EXPRESS

DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

14307 PYGS -BE PASS. EXP.

PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05

15012 LJN SRE EXP

CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

15053 LJN-CPR-EXP

CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR) MEX 14:35

15623 BGKT-KYQ EXPRESS

BHAGAT KI KOTHI (BGKT) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 16:10

15657 BRAHMAPUTRA MAIL

DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

15658 BRAHMAPUTRA MAIL

KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) MEX 14:35

15708 ASR-KIR EXPRESS

AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

15709 MLDT-NJP EXPRESS

MALDA TOWN (MLDT) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00

15710 NJP-MLDT EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00

15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS

KATIHAR JN (KIR) – SILIGURI JN (SGUJ) MEX 06:15

15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS

SILIGURI JN (SGUJ) – KATIHAR JN (KIR) MEX 14:15

15811 DBB-GHY EXPRESS

DHUBRI (DBB) – GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

15812 GHY-DBB EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – DHUBRI (DBB) MEX 21:45

17269 BZA-NS

VIJAYAWADA JN (BZA) – NARASAPUR (NS) MEX 16:40

17270 NS-BZA

NARASAPUR (NS) – VIJAYAWADA JN (BZA) MEX 09:40

17281 GNT-NS

GUNTUR JN (GNT) – NARASAPUR (NS) MEX 16:45

17282 NS-GNT

NARASAPUR (NS) – GUNTUR JN (GNT) MEX 06:05

18203 DURG CNB EXP

DURG (DURG) – KANPUR CENTRAL (CNB) MEX 20:10

18241 DURG ABKP EXP

DURG (DURG) – AMBIKAPUR (ABKP) MEX 20:45

18242 ABKP DURG EXP

AMBIKAPUR (ABKP) – DURG (DURG) MEX 22:30

18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN (BSP) – REWA (REWA) MEX 19:20

18248 REWA-BSP EXP

REWA (REWA) – BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15

18257 BSP – CHRM EXPRESS

BILASPUR JN (BSP) – CHIRMIRI (CHRM) MEX 23:55

18258 CHRM – BSP EXPRESS

CHIRMIRI (CHRM) – BILASPUR JN (BSP) MEX 22:00

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

22501 SBC-NTSK S/F EXPRESS

KSR BENGALURU (SBC) – NEW TINSUKIA (NTSK) SUF 03:10

22511 KARMABHOOMI EXPRESS

LOKMANYATILAK (LTT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 13:15

22858 ANVT-SRC WEEKLY SF EXP

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 13:25

22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP

DURG (DURG) – HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) SUF 11:10

22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP

KOTA JN (KOTA) – INDORE JN. (INDB) SUF 06:30

22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP

INDORE JN. (INDB) – KOTA JN (KOTA) SUF 15:35

31191 NH-KLYM LOCAL

NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:10

31311 SDAH – KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31412 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:05

31511 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB) SUB 04:35

31512 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:22

31514 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:46

31612 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

31721 RHA – KNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 04:42

31741 RHA – GEDE LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE) SUB 04:42

31811 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ) SUB 03:20

31812 KNJ – SDAJ LOCAL

KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:20

31911 SDAH-GEDE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE) SUB 04:20

31912 GEDE – SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:50

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:07

32213 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 04:58

33311 BT-HNB LOCAL

BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB) SUB 04:03

33514 HNB-SDAH LOCAL

HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:48

33651 SDAH-HB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB) SUB 04:45

33711 RHA – BNJ LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33712 BNJ – RHA LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 04:18

33811 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 03:15

33812 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 02:58

33813 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:15

33814 BNJ-SDAH LOCAL

BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:25

33815 SDAH-BNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ) SUB 04:55

34111 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:45

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45

34114 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 04:36

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50

34411 SPR – SDAH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

34513 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:32

34711 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34712 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:00

34713 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:35

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30

34715 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:15

34717 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:44

34791 NMKA – SDAH LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:07

34811 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34812 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 03:54

34813 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:00

34814 SDAH-DH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:45

34815 DH – SDAH LOCAL

DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:40

34882 SPR DH LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

34914 LKPR NMKA LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA) SUB 04:08

34935 NMKA – LKPR LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 03:05

34937 NMKA KWDP LOCAL

NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP) SUB 04:37

34981 KWDP-LKPR LOCAL

KAKDWIP (KWDP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:56

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58

36813 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:55

36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:58

36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 20:07

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37212 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:07

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 05:14

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37521 NH-BDC LOCAL

NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37742 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:40

37743 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 04:30

37781 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 03:45

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

37811 HWH- BWN M/LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:15

37812 BWN-HWH LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

37912 KWAE-HWH LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:45

38103 HWH ULB LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – ULUBARIA (ULB) SUB 07:02

38104 ULB HWH LOCAL

ULUBARIA (ULB) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:10

38302 MCA-HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38304 MCA HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:55

38306 MCA – HWH LOCAL

MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:20

38402 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38404 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:25

38408 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:35

38409 HWH PKU LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU) SUB 07:50

38420 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:22

38426 PKU HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 10:03

38428 PKU-HWH LOCAL

PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 10:32

38702 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:05

38703 HWH-KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KHARAGPUR JN (KGP) SUB 03:30

38704 KGP HWH LOCAL

KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

38707 HWH KGP LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – KHARAGPUR JN (KGP) SUB 07:20

38801 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 02:45

38802 MDN HWH LOCAL

MIDNAPORE (MDN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:15

38803 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 04:25

38809 HWH MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 08:05

38811 HWH-MDN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN) SUB 08:50

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34