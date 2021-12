Indian Railways/IRCTC: भारतीय रेल (Indian Railways) ने शुक्रवार को 351 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. अगर आप आज ट्रेन से सफर पर निकल रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन स्टेटस जरूर देख लें. जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें हैं. रेलवे ने कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को भी कैंसिल करने का फैसला लिया है. देश भर में रेलवे ने आज कई जोनों में मरम्मत और अन्य मेंटेनेंस के काम करने के लिए यह कदम उठाए हैं. रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) पर कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है.Also Read - दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन के सफर की शुरुआत, देखें तस्वीरें

ये ट्रेनें हैं कैंसिल

03602 DDU-BXR PASSENGER SPECIAL 30 Aug SPECIAL DDU BXR

05009 DGHR-GKP SPL 30 Aug SPECIAL DGHR GKP

06571 BAND-HSRA DEMU SPL 30 Aug SPECIAL BAND HSRA

06572 HSRA-BAND-DEMU SPL 30 Aug SPECIAL HSRA BAND

06573 BAND-HSRA DEMU SPL 30 Aug SPECIAL BAND HSRA

06574 HSRA-BAND DEMU SPL 30 Aug SPECIAL HSRA BAND

06577 WFD-BAND DEMU SPECIAL 30 Aug SPECIAL WFD BAND

06578 BAND-WFD DEMU SPECIAL 30 Aug SPECIAL BAND WFD

06833 KRR-SA DMU 30 Aug SPECIAL KRR SA

06834 SA-KRR DMU 30 Aug SPECIAL SA KRR

08014 MDN-KGP LOCAL 30 Aug SPECIAL MDN KGP

11423 SUR HUBLI EXP 30 Aug MAIL EXP SUR UBL

12201 KCVL GARIB RATH 30 Aug SUPERFAST LTT KCVL

12431 TVC-NZM RAJDHANI EXP 30 Aug RAJDHANI TVC NZM

12617 MANGALA LDWEEP 30 Aug SUPERFAST ERS NZM

12743 GDR-BZA 30 Aug SUPERFAST GDR BZA

12744 BZA-GDR 30 Aug SUPERFAST BZA GDR

13011 HWH MLDT INT EX 30 Aug MAIL EXP HWH MLDT

13012 MLDT HWH INT EXP 30 Aug MAIL EXP MLDT HWH

13021 MITHILA EXPRESS 30 Aug MAIL EXP HWH RXL

13022 MITHILA EXPRESS 30 Aug MAIL EXP RXL HWH

13027 KAVI GURU EXP 30 Aug MAIL EXP HWH AZ

13028 AZ HWH KAVI GURU EXP 30 Aug MAIL EXP AZ HWH

13053 HWH SURI EXP 30 Aug MAIL EXP HWH SURI

13054 SURI HWH EXPRESS 30 Aug MAIL EXP SURI HWH

13249 PNBE-BBU INTERCITY EXP. 30 Aug MAIL EXP PNBE BBU

13250 BBU-PNBE INTERCITY EXP. 30 Aug MAIL EXP BBU PNBE

14203 BSB LKO INTERCITY 30 Aug MAIL EXP BSB LKO

14204 LKO BSB INTERCITY 30 Aug MAIL EXP LKO BSB

16335 NAGERCOIL EXP 30 Aug MAIL EXP GIMB NCJ

16338 HAPA EXPRESS 30 Aug MAIL EXP ERS OKHA

16513 SBC-MAQ-KAWR EXPRESS 30 Aug MAIL EXP MAQ KAWR

16524 KAWR-MAQ-YPR EXPRESS 30 Aug MAIL EXP KAWR MAQ

18212 JDB DURG EXP 30 Aug MAIL EXP JDB DURG

19331 KCVL INDORE EXP 30 Aug MAIL EXP KCVL INDB

19578 JAM TEN EXPRESS 30 Aug MAIL EXP JAM TEN

22149 ERS-PUNE SF EXPRESS 30 Aug SUPERFAST ERS PUNE

22321 HOOL EXP 30 Aug SUPERFAST HWH SURI

22322 SIURI HWH HOOL EXP 30 Aug SUPERFAST SURI HWH

22634 NZM TVC SF EXP 30 Aug SUPERFAST NZM TVC

22635 MAQ INTERCITY EX 30 Aug SUPERFAST MAO MAQ

22636 MAQ-MAO SF INTERCITY EXP 30 Aug SUPERFAST MAQ MAO

22656 NZM-TVC WKLY SF EXP 30 Aug SUPERFAST NZM TVC

22659 KCVL-DDN EXP 30 Aug SUPERFAST KCVL DDN

23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY 30 Aug MAIL EXP SKTN CPU

34165 BGB-SDAH LOCAL 30 Aug PASSENGER BGB SDAH

36033 HWH-CDAE LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH CDAE

36034 CDAE HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER CDAE HWH

36037 HWH-CDAE LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH CDAE

36038 CDAE HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER CDAE HWH

37651 HWH-MYM LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH MYM

37652 MYM-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER MYM HWH

37653 HWH – MYM LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH MYM

37654 MYM HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER MYM HWH

37655 HWH – MYM LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH MYM

37656 MYM-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER MYM HWH

37657 HWH-MYM LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH MYM

37658 MYM-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER MYM HWH

37731 BDC-MYM LOCAL 30 Aug PASSENGER BDC MYM

37732 MYM-BDC LOCAL 30 Aug PASSENGER MYM BDC

37746 KWAE-BDC LOCAL 30 Aug PASSENGER KWAE BDC

37782 BWN-BDC LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN BDC

37783 BDC-BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER BDC BWN

37815 HWH- BWN M LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37818 BWN-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37825 HWH-BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37827 HWH – BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37829 HWH – BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37831 HWH – BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37834 BWN – HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37835 HWH – BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37836 BWN-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37838 BWN – HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37840 BWN – HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37841 HWH-BWN LOCAL 30 Aug PASSENGER HWH BWN

37844 BWN – HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

37848 BWN-HWH LOCAL 30 Aug PASSENGER BWN HWH

38901 SRC AMZ LOCAL 30 Aug PASSENGER SRC AMZ

38902 AMZ SRC LOCAL 30 Aug PASSENGER AMZ SRC

51033 SAINAGAR SHIRDI PASS 30 Aug PASSENGER DD SNSI

51034 SAINAGAR SHIRDI PASS 30 Aug PASSENGER SNSI DD

51419 MRJ-UBL PASSENGER 30 Aug PASSENGER MRJ UBL

51420 UBL-MRJ PASSENGER 30 Aug PASSENGER UBL MRJ

51421 PUNE-NZB PASSENGER 30 Aug PASSENGER PUNE NZB

51422 NZB-PUNE PASSENGER 30 Aug PASSENGER NZB PUNE

51915 DLI-FN PASSENGER 30 Aug PASSENGER DLI FN

51916 FN-DLI PASSENGER 30 Aug PASSENGER FN DLI

52461 PTK-JMKR PASS 30 Aug PASSENGER PTK JMKR

52470 BJPL-PTK PASSENGER 30 Aug PASSENGER BJPL PTK

52476 BJPL-PTK EXP 30 Aug PASSENGER BJPL PTK

52953 KODR – VRLF MG PASS 30 Aug PASSENGER KODR VRL

52954 VRLF – KODR MG PASS 30 Aug PASSENGER VRL KODR

53043 HWH-RGD PASSENGER 30 Aug PASSENGER HWH RGD

53044 RGD-HWH PASSENGER 30 Aug PASSENGER RGD HWH

53049 HWH-MKA PASSENGER 30 Aug PASSENGER HWH MKA

53050 MKA – HWH PASSENGER 30 Aug PASSENGER MKA HWH

53139 KOAA JSME PGS 30 Aug PASSENGER KOAA JSME

53140 JASIDIH KOLKATA PASS 30 Aug PASSENGER JSME KOAA

53211 PNBE – SSM PASSENGER 30 Aug PASSENGER PNBE SSM

53212 SSM – PNBE PASSENGER 30 Aug PASSENGER SSM PNBE

53375 BRKA-SDWR PASSENGER 30 Aug PASSENGER BRKA SDWR

53376 SDWR-BRKA PASSENGER 30 Aug PASSENGER SDWR BRKA

53524 DHN-ASN PASS 30 Aug PASSENGER BRKA ASN

53525 BRKA-BSB PASS 30 Aug PASSENGER BRKA BSB

53526 BSB-BRKA PASS 30 Aug PASSENGER BSB BRKA

54109 DDU- FD PASS 30 Aug PASSENGER DDU FD

54110 DDU – FD PASS 30 Aug PASSENGER FD DDU

54211 RBL-CNB PASS 30 Aug PASSENGER RBL CNB

54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG 30 Aug PASSENGER CNB RBL

54227 UCR-RBL PASS 30 Aug PASSENGER UCR RBL

54228 RBL-UCR PASS 30 Aug PASSENGER RBL UCR

54232 LKO-FD PASSENGER 30 Aug PASSENGER LKO FD

54233 FD – LKO PASS 30 Aug PASSENGER FD LKO

54251 LKO-SRE PASS 30 Aug PASSENGER LKO SRE

54252 SRE – LKO PASS. 30 Aug PASSENGER SRE LKO

54255 BSB-LKO PASS 30 Aug PASSENGER BSB LKO

54256 LKO-BSB PASS 30 Aug PASSENGER LKO BSB

54261 DDU-BSB-JNU PASS 30 Aug PASSENGER DDU JNU

54262 JNU – BSB PASSENGER 30 Aug PASSENGER JNU BSB

54263 BSB-SLN PASS. 30 Aug PASSENGER BSB SLN

54266 SLN-BSB PASS. 30 Aug PASSENGER SLN BSB

54268 BSB-DDU PASS 30 Aug PASSENGER BSB DDU

54271 ARA-SSM-DDU PASSENGER 30 Aug PASSENGER ARA DDU

54272 DDU-ARA PASSENGER 30 Aug PASSENGER DDU ARA

54273 ARA-SSM PASSENGER 30 Aug PASSENGER ARA SSM

54274 SSM-ARA PASSENGER 30 Aug PASSENGER SSM ARA

54281 SLN-LKO PAS 30 Aug PASSENGER SLN LKO

54282 LKO-SLN PASS. 30 Aug PASSENGER LKO SLN

54283 SLN-LKO PASS. 30 Aug PASSENGER SLN LKO

54284 LKO-SLN PASS 30 Aug PASSENGER LKO SLN

54291 BSB-PBH PASS. 30 Aug PASSENGER BSB PBH

54292 PBH-BSB PASS 30 Aug PASSENGER PBH BSB

54293 PBH-LKO PASSENGER 30 Aug PASSENGER PBH LKO

54294 LKO-PBH PASS 30 Aug PASSENGER LKO PBH

54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE 30 Aug PASSENGER CH MB

54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE 30 Aug PASSENGER MB CH

54377 PRAYAG- BAREILLY PASS 30 Aug PASSENGER PYG BE

54378 BE-PYG PASSENGER 30 Aug PASSENGER BE PYG

54387 NBD KTW PASSENGER 30 Aug PASSENGER NBD KTW

54388 KOTDEWAR NBD PASS 30 Aug PASSENGER KTW NBD

54397 SHTS-MB PASSENGER 30 Aug PASSENGER SHTS MB

54398 MB-SHTS PASSENGER 30 Aug PASSENGER MB SHTS

54481 HW-RKSH PAS 30 Aug PASSENGER HW RKSH

54637 JUC-HSX PASSENGER 30 Aug PASSENGER HSX JUC

54638 HSX-JUC DMU 30 Aug PASSENGER JUC HSX

54643 JUC-FZR DMU 30 Aug PASSENGER JUC FZR

54644 FZR-JUC PASSENGER 30 Aug PASSENGER FZR JUC

55038 SCC-BUW PASSENGER 30 Aug PASSENGER STP BUW

55051 GKP- NTV PASSENGER 30 Aug PASSENGER GKP NTV

55052 NTV-GKP PASSENGER 30 Aug PASSENGER NTV GKP

55073 NKE-GKP PASSENGER 30 Aug PASSENGER NKE GKP

55081 NKE-GKP PASSENGER 30 Aug PASSENGER NKE GKP

55082 GKP-NKE PASSENGER 30 Aug PASSENGER GKP NKE

55126 ALY-MUV PASSENGER 30 Aug PASSENGER ALY MUV

55127 MUV- ALY PASSENGER 30 Aug PASSENGER MUV ALY

55128 ALY – MUV PASSENGER 30 Aug PASSENGER ALY MUV

55129 BCY-ALY PASSENGER 30 Aug PASSENGER MUV ALY

55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER 30 Aug PASSENGER SHG ARJ

55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER 30 Aug PASSENGER ARJ SHG

55549 BJU-HJP PASSENGER 30 Aug PASSENGER BJU HJP

55550 HJP-BJU PASSENGER 30 Aug PASSENGER HJP BJU

55665 SCL – VNGP PASSENGER 30 Aug PASSENGER SCL VNGP

55666 VNGP – SCL PASSENGER 30 Aug PASSENGER VNGP SCL

55687 DLCR – SCL PASSENGER 30 Aug PASSENGER DLCR SCL

55689 DLCR – BPB PASSENGER 30 Aug PASSENGER DLCR BPB

55690 BPB – DLCR PASSENGER 30 Aug PASSENGER BPB DLCR

56102 SA-MTDM PASSR 30 Aug PASSENGER SA MTDM

56103 MTDM-SA PASSR 30 Aug PASSENGER MTDM SA

56377 ALLP-KYJ PASSR 30 Aug PASSENGER ALLP KYJ

56378 KYJ-ALLP PASSR 30 Aug PASSENGER KYJ ALLP

56624 MDU-PLNI PASS 30 Aug PASSENGER MDU PLNI

56640 MAQ-MAO PASSENGER 30 Aug PASSENGER MAQ MAO

56641 MAO MAQ PASS 30 Aug PASSENGER MAO MAQ

56907 UBL – DWR PASSENGER 30 Aug PASSENGER UBL DWR

56921 UBL-BGM FAST PASS 30 Aug PASSENGER UBL BGM

56922 BGM-UBL FAST PASS 30 Aug PASSENGER BGM UBL

57501 PASS 30 Aug PASSENGER NZB BDHN

57502 BDHN-MZL PASS 30 Aug PASSENGER BDHN MZL

57503 MZL-BDHN PASS 30 Aug PASSENGER MZL BDHN

57504 PASS 30 Aug PASSENGER BDHN NZB

58113 TATA BSP PASS 30 Aug PASSENGER TATA BSP

58114 BSP TATA PASSENGER 30 Aug PASSENGER BSP TATA

58206 ITR-R PASSENGER 30 Aug PASSENGER ITR R

58303 SBP-LJR-JNRD PASS 30 Aug PASSENGER LJR JNRD

58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER 30 Aug PASSENGER JNRD LJR

58711 KENDRI-DHAMTARI-PASS 30 Aug PASSENGER KDRI DTR

58712 DHAMTARI-KENDRI PASS 30 Aug PASSENGER DTR KDRI

58713 KENDRI- DHAMTARI PASS 30 Aug PASSENGER KDRI DTR

58714 DHAMTARI-KENDRI PASS 30 Aug PASSENGER DTR KDRI

58715 KENDRI-DHAMTARI PASS 30 Aug PASSENGER KDRI DTR

58716 DHAMTARI-KENDRI PASS 30 Aug PASSENGER DTR KDRI

58717 KENDRI-RAJIM 30 Aug PASSENGER KDRI RIM

58718 RAJIM-KENDRI PASS 30 Aug PASSENGER RIM KDRI

58719 ABHANPUR-RAJIM PASS 30 Aug PASSENGER AVP RIM

58720 RAJIM-ABHANPUR PASS 30 Aug PASSENGER RIM AVP

58721 ABHANPUR-RAJIM PASS 30 Aug PASSENGER AVP RIM

58722 RAJIM-ABHANPUR PASS 30 Aug PASSENGER RIM AVP

63209 JAJ-PNBE MEMU PASSENGER 30 Aug PASSENGER JAJ PNBE

63210 PNBE-JAJ MEMU PASSENGER 30 Aug PASSENGER PNBE JAJ

63276 MKA-BJU MEMU PASSENGER 30 Aug PASSENGER MKA BJU

63553 ASN BSB PASS 30 Aug PASSENGER ASN BSB

64012 SSB-PWL 12CAR EMU 30 Aug PASSENGER SSB PWL

64013 PWL-SSB 12CAR EMU 30 Aug PASSENGER PWL SSB

64014 SSB-PWL 10 CAR EMU 30 Aug PASSENGER SSB PWL

64015 PWL-SSB 12CAR EMU 30 Aug PASSENGER PWL SSB

64017 PWL-SSB 12CAREMU 30 Aug PASSENGER PWL SSB

64034 SSB-GZB 10 CAR EMU 30 Aug PASSENGER SSB GZB

64036 SSB-GZB 12CAR EMU 30 Aug PASSENGER SSB GZB

64052 GZB-PWL 12CAR EMU 30 Aug PASSENGER GZB PWL

64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU 30 Aug PASSENGER NZM NDLS

64090 NZM-NZM EMU 30 Aug PASSENGER NZM HNZM

64091 HNZM-HNZM EMU 30 Aug PASSENGER NZM HNZM

64092 NZM-NZM EMU 30 Aug PASSENGER NZM HNZM

64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU 30 Aug PASSENGER NZM SSB

64096 SSB-NZM 30 Aug PASSENGER SSB NZM

64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU 30 Aug PASSENGER NDLS SSB

64098 SSB-NZM EMU 30 Aug PASSENGER SSB NZM

64207 LKO-CNB MEMU 30 Aug PASSENGER LKO CNB

64208 CNB-LKO MEMU 30 Aug PASSENGER CNB LKO

64209 LKO-CNB MEMU 30 Aug PASSENGER LKO CNB

64212 CNB-LKO MEMU 30 Aug PASSENGER CNB LJN

64213 LKO-CNB MEMU 30 Aug PASSENGER LJN CNB

64221 LKO-SPN-LKO MEMU 30 Aug PASSENGER LKO SPN

64222 SPN-LKO-SPN MEMU 30 Aug PASSENGER SPN LKO

64235 BBK-CNB MEMU 30 Aug PASSENGER BBK CNB

64236 CNB-BBK MEMU 30 Aug PASSENGER CNB BBK

64254 CNB-LJN MEMU 30 Aug PASSENGER CNB LJN

64483 KKDE-UMB MEMU 30 Aug PASSENGER KKDE UMB

64493 PWL-NZM 10CAR EMU 30 Aug PASSENGER PWL NZM

64494 NZM-PWL MEMU 30 Aug PASSENGER NZM PWL

64555 ANVT-MTC MEMU 30 Aug PASSENGER ANVT MTC

64556 MTC-ANVT MEMU 30 Aug PASSENGER MTC ANVT

64913 DLI-ROK MEMU 30 Aug PASSENGER DLI ROK

64916 ROK-DLI MEMU 30 Aug PASSENGER ROK DLI

67275 FM-BHONGIR MEMU TRAIN 30 Aug PASSENGER FM BG

67276 BHONGIR-FM MEMU 30 Aug PASSENGER BG FM

68028 SBP-ROU PASSENGER 30 Aug PASSENGER SBP ROU

68029 ROU-JSG PASSENGER 30 Aug PASSENGER ROU JSG

68031 JSG-SBP PASSENGER 30 Aug PASSENGER JSG SBP

68644 HIJ-KGP LOCAL 30 Aug PASSENGER HIJ KGP

68645 KGP-HIJ LOCAL 30 Aug PASSENGER KGP HIJ

68646 HIJ-KGP LOCAL 30 Aug PASSENGER HIJ KGP

68710 DGG R MEMU 30 Aug PASSENGER DGG R

68730 DGG R MEMU 30 Aug PASSENGER DGG R

69133 ANND DK MEMU 30 Aug PASSENGER ANND DK

69134 DK – ANND 30 Aug PASSENGER DK ANND

69137 BRC ANND MEMU 30 Aug PASSENGER BRC ANND

69138 ANND BRC MEMU 30 Aug PASSENGER ANND BRC

69195 BH-DGFJ-BH MEMU 30 Aug PASSENGER BH DGFJ

69196 BH-DGFJ-BH MEMU 30 Aug PASSENGER DGFJ BH

72171 RAILBUS 30 Aug MAIL EXP MTJ BDB

72172 MTJ-BDB 30 Aug MAIL EXP BDB MTJ

72173 MTJ-BDB 30 Aug MAIL EXP MTJ BDB

72174 RAILBUS 30 Aug MAIL EXP BDB MTJ

72175 RAILBUS 30 Aug MAIL EXP MTJ BDB

72176 BDB-MTJ 30 Aug MAIL EXP BDB MTJ

72177 MTJ-BDB 30 Aug MAIL EXP MTJ BDB

72178 BDB-MTJ 30 Aug MAIL EXP BDB MTJ

72179 MTJ-BDB 30 Aug MAIL EXP MTJ BDB

72180 BDB-MTJ 30 Aug MAIL EXP BDB MTJ

74019 SNP-JIND DMU 30 Aug PASSENGER SNP JIND

74201 PBH-LKO DMU 30 Aug PASSENGER PBH LKO

74202 LKO PBH DMU 30 Aug PASSENGER LKO PBH

74301 SHTS-MB DMU 30 Aug PASSENGER SHTS MB

74302 MB-SHTS DMU 30 Aug PASSENGER MB SHTS

74603 BEAS-TTO DMU 30 Aug PASSENGER BEAS TTO

74604 TTO-BEAS DMU 30 Aug PASSENGER TTO BEAS

74605 BEAS-TTO DMU 30 Aug PASSENGER BEAS TTO

74606 TTO-BEAS DMU 30 Aug PASSENGER TTO BEAS

74611 BAHL-BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BDGM

74612 BDGM – BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BAHL

74613 BDGM-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BRML

74614 BRML-BAHL DEMU 30 Aug PASSENGER BRML BAHL

74615 BAHL-BRML DEMU 30 Aug PASSENGER BAHL BRML

74616 BRML-BDGM DEMU 30 Aug PASSENGER BRML BDGM

74617 BDGM-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BRML

74618 BRML-BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BRML BDGM

74619 BAHL-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BRML

74620 BRML-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BRML BAHL

74621 BDGM-BRML 30 Aug PASSENGER BDGM BRML

74622 BRML-BDGM-DMU 30 Aug PASSENGER BRML BDGM

74623 BDGM-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BRML

74624 BRML-BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BRML BDGM

74625 BAHL-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BRML

74626 BRML-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BRML BAHL

74627 BAHL-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BRML

74628 BRML-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BRML BAHL

74629 BAHL-BRML DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BRML

74630 BRML-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BRML BAHL

74632 BDGM-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BAHL

74633 BAHL-BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BDGM

74634 BDGM-BAHL 30 Aug PASSENGER BDGM BAHL

74635 BAHL- BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BDGM

74636 BDGM-BAHL DMU 30 Aug PASSENGER BDGM BAHL

74639 BAHL- BDGM DMU 30 Aug PASSENGER BAHL BDGM

74801 MEC-MTD DMU 30 Aug PASSENGER MEC MTD

74802 MTD-MEC DMU 30 Aug PASSENGER MTD MEC

74931 JUC-FZR DMU 30 Aug PASSENGER JUC FZR

74932 FZR-JUC DMU 30 Aug PASSENGER FZR JUC

74938 JUC-FZR DMU 30 Aug PASSENGER FZR JUC

74939 JUC-FZR DMU 30 Aug PASSENGER JUC FZR

74993 KKDE-UMB PASS 30 Aug PASSENGER KKDE UMB

74994 UMB-KKDE PASS 30 Aug PASSENGER UMB KKDE

75003 GKP-BNY-DMU 30 Aug PASSENGER GKP BNY

75004 BNY-GKP-DMU 30 Aug PASSENGER BNY GKP

75111 GCT-BSB DMU 30 Aug PASSENGER GCT BSB

75115 GCT-PRG DMU 30 Aug PASSENGER GCT PYG

75116 PRG-GCT DEMU 30 Aug PASSENGER PYG GCT

75201 SEE-CPR DEMU 30 Aug PASSENGER SEE CPR

75202 CPR-SEE DEMU 30 Aug PASSENGER CPR SEE

75213 RXL-SGL DEMU 30 Aug PASSENGER RXL SGL

75214 SGL-RXL DEMU 30 Aug PASSENGER SGL RXL

76803 LLI-TPJ DMU 30 Aug PASSENGER LLI TPJ

76804 TPJ-LLI DMU 30 Aug PASSENGER TPJ LLI

76833 TPJ KRR PASSR 30 Aug PASSENGER TPJ KRR

76834 KRR TPJ PASSR 30 Aug PASSENGER KRR TPJ

77271 RAIL CAR 30 Aug MAIL EXP CCT KPLH

77272 RAIL CAR 2 30 Aug MAIL EXP KPLH CCT

77416 BAY PASS 30 Aug PASSENGER GTL BAY

77601 SC-MED DEMU 30 Aug PASSENGER SC MED

77602 MED-FM DEMU 30 Aug PASSENGER MED FM

77604 BMO-FM DEMU 30 Aug PASSENGER BMO FM

77605 FM-BMO DEMU 30 Aug PASSENGER FM BMO

77609 FM-MOB DEMU 30 Aug PASSENGER FM MOB

77610 MOB-SC DEMU 30 Aug PASSENGER MOB SC

77613 SC-MOB DEMU 30 Aug PASSENGER SC MOB

77614 MOB-SC DEMU 30 Aug PASSENGER MOB SC

77617 SC-MOB DEMU 30 Aug PASSENGER SC MOB

77618 BMO-FM DEMU 30 Aug PASSENGER MOB SC

77630 SC-UR DEMU 30 Aug PASSENGER SC UR

77631 FM-UR DEMU 30 Aug PASSENGER FM UR

77635 FM-UR DEMU 30 Aug PASSENGER FM UR

77638 FM-UR DEMU 30 Aug PASSENGER FM UR

77640 UR-FM DEMU 30 Aug PASSENGER UR FM

77641 UR-FM DEMU 30 Aug PASSENGER UR FM

77647 UR-FM DEMU 30 Aug PASSENGER UR FM

77649 UR-SC DEMU 30 Aug PASSENGER UR SC

77679 FM-MED DEMU 30 Aug PASSENGER FM MED

77680 MED-FM DEMU 30 Aug PASSENGER MED FM

77681 FM-MED DEMU 30 Aug PASSENGER FM MED

77682 MED-FM DEMU 30 Aug PASSENGER MED FM

79481 RB 79481 30 Aug MAIL EXP VJF AJM

79482 RB 79482 30 Aug MAIL EXP AJM VJF

79483 RB 79483 30 Aug MAIL EXP VJF AJM

79484 RB 79484 30 Aug MAIL EXP AJM VJF

79485 RB 79485 30 Aug MAIL EXP VJF UMNF

79486 RB 79486 30 Aug MAIL EXP UMNF VJF

79487 RB 79487 30 Aug MAIL EXP VJF UMNF

79488 RB 79488 30 Aug MAIL EXP UMNF VJF

79489 RB 79489 30 Aug MAIL EXP VJF UMNF

79490 RB 79490 30 Aug MAIL EXP UMNF VJF

टिकट का पूरा पैसा मिलेगा वापस

भारतीय रेल ने जिन ट्रेनों को कैंसिल किया है उनकी लिस्ट रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम पर जारी की गई है. स्टेशनों पर अनाउंसमेंट के जरिए भी पैसेंजर्स को कैंसिल ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है. भारतीय रेल के नंबर 139 सेवा पर SMS कर भी आप ट्रेनों की स्थिति जाने सकते हैं. जिन पैसेंजर्स की ट्रेन कैंसिल हो गई है वो अपना टिकट रद्द करा कर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.