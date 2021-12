Indian Railways/IRCTC: किसानों और मजदूरों ने कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर अमृतसर- दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, सबसे अधिक असर जम्मू से आने- जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा है. रेलवे ने जानकारी दी है कि किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से फिरोजपुर डिवीजन से चलने वाली तकरीब 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. रेल डिवीजन फिरोजपुर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेल रोको आंदोलन के चलते 40 के करीब एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है. साथ कई दूसरी ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट भी बदलने पड़े हैं.Also Read - Indian Railways Update: रेलवे ने की ट्रिपल कंटेनर मालगाड़ियों की शुरुआत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलेंगी ये ट्रेन

नॉदर्न रेलवे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और कहा है कि यात्री रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर या रेलवे पूछताछ की वेबसाइट एनटीइएस एप से रद की गई ट्रेनों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं. Also Read - Indian Railways/IRCTC: महिला यात्रियों के लिए खुशखबरी! लंबी दूरी की ट्रेनों में जल्द मिलेंगी रिजर्व बर्थ्स

Northern Railway will keep updating the position. Passenger are requested to check latest position before starting journey through Rail Madad Helpline No.- 139 or may visit Railway Enquiry Website or use NTES App for updated information please. — Northern Railway (@RailwayNorthern) December 20, 2021

Also Read - Delhi-Meerut Expressway पर मुफ्त सफर बंद, 25 दिसंबर से वसूला जाएगा Toll Tax, जानिए क्या होगा रेट

किसानों के आंदोलन की वजह से कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट यहां देखें…

The Kisan Agitation at various locations on Ferozpur Division of NR is still continue. Passengers are requested to check status of trains before starting for journey through Rail Madad Helpline No. 139 or NTES App or may visit Train Enquiry website. List of trains affected :- pic.twitter.com/nAzpE0EfbH — Northern Railway (@RailwayNorthern) December 21, 2021

किसानों के प्रदर्शन में शामिल एक किसान का कहना है, “हमने देवीदासपुरा ट्रैक जाम कर दिया है. हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार और केंद्र हमारी मांगों को पूरा करें. हम यहां खराब मौसम में अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कुछ चिंता दिखानी चाहिए.”

Punjab: Kisan Mazdoor Sangharsh Committee ‘rail roko’ agitation continues in Devidaspura, Amritsar over various demands-farm loan waiver, compensation, jobs for families of farmers who died in farm protest 16 trains today & 35 y’day (Dec 20) have been cancelled: Indian Railways pic.twitter.com/u7ASgVFKfr — ANI (@ANI) December 21, 2021

किसानों के प्रदर्शन से यात्रियों की बनी मुसीबत

रेलवे ट्रैक पर आज सुबह से जारी किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में किसान आंदोलन के कारण 12919 डॉ. अम्बेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को जालंधर छावनी में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है वहीं 19223 अहमदाबाद-जम्मू तवी जालंधर सिटी में शॉर्ट टर्मिनेट है.

दिल्ली, मुंबई जाने वाली कई ट्रेनें रद्द

हावड़ा, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जम्मूतवी, वैष्णो देवी कटरा की ओर से आने व जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 20 दिसंबर को रोल रोको का आह्वान किया था. किसानों का यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है. रेलवे भी इस प्रदर्शन को देखते हुए सतर्क हो गया है. ट्रेनों को बीच में रोके जाने की बजाय स्टेशनों पर रोकने के लिए कहा गया है जिससे यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत न हो.

अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि प्रदेश के नेताओं के साथ पिछले दिनों इसी मसले पर बैठक हुई. बैठक में हर मसले के समाधान का आश्वासन दिया गया लेकिन सरकार वादे से मुकर गई. सरकार के मुकरने के बाद ही रेल ट्रैक पर प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और इसके लिए पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है.