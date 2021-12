Indian Railways/IRCTC: भारतीय रेलवे ने आज यानी शनिवार को फिर से 200 से ज्‍यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. यूपी, बिहार समेत इसमें देशभर के अलग-अलग रूट की ट्रेनें शामिल हैं. इनमें 37306 SIU-HWH LOCAL, 18413 PRDP-PURI SPECIAL, 03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL समेत 227 ट्रेनें शामिल हैं. बिहार और यूपी जानेवाले यात्रियों को घर से निकल्ने से पहले ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए.Also Read - Bedroll in Train IRCTC Update: ट्रेनों में कब से मिलेंगे बेडरोल? रेल मंत्री बोले- ओमीक्रोन के कारण सोच-समझ कर फैसला करेगा रेलवे

यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की लिस्‍ट

ट्रेन संख्या 03035 KWAE – AZ SPL, KATWA JN. (KWAE) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55

ट्रेन संख्या 03037 SBG-BGP SPL, SAHIBGANJ JN (SBG) – BHAGALPUR (BGP) PSPC 08:45

ट्रेन संख्या 03038 BGP-SBG SPL, BHAGALPUR (BGP) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 11:40

ट्रेन संख्या 03055 KWAE AMP PGR SPL, KATWA JN. (KWAE) – AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20

ट्रेन संख्या 03056 AMP KWAE PASS SPL, AHAMADPUR JN. (AMP) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50

ट्रेन संख्या 03057 AZ-NILE PASS SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – NIMITITA (NILE) PSPC 02:45

ट्रेन संख्या 03058 NILE-AZ PASS SPL, NIMITITA (NILE) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:15

ट्रेन संख्या 03059 KWAE-NILE PASS SPL, KATWA JN. (KWAE) – NIMITITA (NILE) PSPC 13:05

ट्रेन संख्या 03060 NILE- KWAE PASS SPL, NIMITITA (NILE) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:35

ट्रेन संख्या 03074 RPH- BWN MEMU PGR SPL, RAMPUR HAT (RPH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 07:25

ट्रेन संख्या 03077 AZ – RPH MEMU PGR SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 05:35

ट्रेन संख्या 03081 RPH-JASHIDIH PASS SPL, RAMPUR HAT (RPH) – JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25

ट्रेन संख्या 03082 JSME RPH PGR SPL, JASIDIH JN (JSME) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 16:30

ट्रेन संख्या 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

ट्रेन संख्या 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL, NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

ट्रेन संख्या 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL,AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:20

ट्रेन संख्या 03088 RPH AZ MEMU PGR SPL, RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 21:10

ट्रेन संख्या 03091 AZ-SBG SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15

ट्रेन संख्या 03092 SBG-AZ SPL, SAHIBGANJ JN (SBG) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:25

ट्रेन संख्या 03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL, RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

ट्रेन संख्या 03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL, KATWA JN. (KWAE) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:40

ट्रेन संख्या 03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55

ट्रेन संख्या 03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL,SEALDAH (SDAH) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 12:05

ट्रेन संख्या 03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL, KOLKATA (KOAA) – LALGOLA (LGL) PSPC 14:10

ट्रेन संख्या 03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL, LALGOLA (LGL) – KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30

ट्रेन संख्या 03407 RPH-SBG PASS SPL, RAMPUR HAT (RPH) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45

ट्रेन संख्या 03408 SBG-RPH PASS SPL, SAHIBGANJ JN (SBG) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:45

ट्रेन संख्या 03412 BHW-RPH PASS SPL, BARHARWA JN (BHW) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 02:10

ट्रेन संख्या 03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL, JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 03:15

ट्रेन संख्या 03439 AZ-BGP PASSENGER SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – BHAGALPUR (BGP) PSPC 16:35

ट्रेन संख्या 03440 BGP-AZ PASSENGER SPL, BHAGALPUR (BGP) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 04:45

ट्रेन संख्या 03461 TPH-RJL SPL, TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) PSPC 03:50

ट्रेन संख्या 03468 RJL-TPH SPL, RAJMAHAL (RJL) – TINPAHAR JN (TPH) PSPC 02:00

ट्रेन संख्या 03469 BWN – TPH PASSENGER, BARDDHAMAN (BWN) – TINPAHAR JN (TPH) PSPC 06:30

ट्रेन संख्या 03470 BHW – BWN PASSENGER SPL, TINPAHAR JN (TPH) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 14:10

ट्रेन संख्या 03494 RJL-TPH SPL, RAJMAHAL (RJL) – TINPAHAR JN (TPH) PSPC 22:2

ट्रेन संख्या 03497 TPH-RJL SPL, TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL) PSPC 23:30

ट्रेन संख्या 03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL, BARDDHAMAN (BWN) – HATIA (HTE) PSPC 06:35

ट्रेन संख्या 03504 HTE BWN MEMU PGR SPL, HATIA (HTE) – BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10

ट्रेन संख्या 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL,ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05

ट्रेन संख्या 03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL, ASANSOL JN (ASN) – PURULIA JN (PRR) PSPC 10:52

ट्रेन संख्या 03767 SBG-MLDT PGR SPL, SAHIBGANJ JN (SBG) – MALDA TOWN (MLDT) PSPC 05:45

ट्रेन संख्या 03768 MLDT-SBG PGR SPL, MALDA TOWN (MLDT) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 16:30

ट्रेन संख्या 04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL,RAE BARELI JN (RBL) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50

ट्रेन संख्या 04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL, KANPUR CENTRAL (CNB) – RAE BARELI JN (RBL) PSPC 16:32

ट्रेन संख्या 05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL, DARBHANGA JN (DBG) – HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10

ट्रेन संख्या 05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL, HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15

ट्रेन संख्या 05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL, SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 15:30

ट्रेन संख्या 05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL, CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE) PSPC 17:50

ट्रेन संख्या 05331 KGM-MB SPL EXP, KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 07:25

ट्रेन संख्या 05332 MB-KGM SPL EXP, MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45

ट्रेन संख्या 05357 BRK-NPR UNRESERVED EXP, BAHRAICH (BRK) – NEPALGANJ ROAD (NPR) PSPC 06:30

ट्रेन संख्या 05358 NPR-BRK UNRESERVED EXP, NEPALGANJ ROAD (NPR) – BAHRAICH (BRK) PSPC 14:45

ट्रेन संख्या 05361 BRK-MLN UNRESERVED SPL, BAHRAICH (BRK) – MAILANI (MLN) PSPC 08:30

ट्रेन संख्या 05363 MB-KGM SPL EXP, MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05

ट्रेन संख्या 05364 KGM-MB SPL EXP, KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 15:45

ट्रेन संख्या 05366 RMR-MB SPL EXP, RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

ट्रेन संख्या 05405 RPH-SBG SPL, RAMPUR HAT (RPH) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05

ट्रेन संख्या 05406 SBG-RPH PGR SPL, SAHIBGANJ JN (SBG) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 19:25

ट्रेन संख्या 05407 RPH-GAYA PASS SPL, RAMPUR HAT (RPH) – GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35

ट्रेन संख्या 05408 JMP-RPH SPL, JAMALPUR JN (JMP) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 14:08

ट्रेन संख्या 05433 AZ-BHW SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40

ट्रेन संख्या 05434 BHW-AZ PASS, BARHARWA JN (BHW) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 14:20

ट्रेन संख्या 05435 KWAE-AZ SPL, KATWA JN. (KWAE) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:55

ट्रेन संख्या 05436 AZ-KWAE SPL, AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 18:45

ट्रेन संख्या 05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX, NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

ट्रेन संख्या 05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR,GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05

ट्रेन संख्या 05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL,HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45

ट्रेन संख्या 05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL,NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB) PSPC 15:15

ट्रेन संख्या 06136 MTP UAM PASS SPL,METUPALAIYAM (MTP) – UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10

ट्रेन संख्या 06137 UAM MTP PASS SPL,UDAGAMANDALAM (UAM) – METUPALAIYAM (MTP) PSPC 14:00

ट्रेन संख्या 06265 SBC-HUP MEMU,KSR BENGALURU (SBC) – HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45

ट्रेन संख्या 06266 HUP-YPR MEMU, HINDUPUR (HUP) – KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30

ट्रेन संख्या 06595 SBC-SSPN MEMU, BANGALORE CANT (BNC) – DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20

ट्रेन संख्या 06596 SSPN-SBC MEMU,DHARMAVARAM JN (DMM) – BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15

ट्रेन संख्या 07370 YPR-CMGR PASS SPL, YASVANTPUR JN (YPR) – CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 15:30

ट्रेन संख्या 07693 GTL-HUP,GUNTAKAL JN (GTL) – HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45

ट्रेन संख्या 07694 HUP GTL DEMU,HINDUPUR (HUP) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30

ट्रेन संख्या 07795 SC-MOB DEMU, SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

ट्रेन संख्या 07796 MOB-SC DEMU, MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

ट्रेन संख्या 08263 TIG-BSP MEMU SPL,TITLAGARH (TIG) – BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30

ट्रेन संख्या 08264 BSP-TIG SPL, BILASPUR JN (BSP) – TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50

ट्रेन संख्या 08303 SBP-PURI SPECIAL,SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MSPC 06:00

ट्रेन संख्या 08304 PURI-SBP SPECIAL,PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MSPC 15:45

ट्रेन संख्या 08437 BHC-CTC SPECIAL,BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 15:30

ट्रेन संख्या 08438 CTC-BHC MEMU,CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55

ट्रेन संख्या 08862 JSG GONDIA MEMU SPL,JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20

ट्रेन संख्या 09110 KDCY – PRTN SPECIAL,KEVADIYA (KDCY) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

ट्रेन संख्या 09113 PRT – KDCY SPL,PRATAPNAGAR (PRTN) – KEVADIYA (KDCY) PSPC 15:35

ट्रेन संख्या 09440 MVI – WKR SPECIAL, MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 20:20

ट्रेन संख्या 09441 WKR-MVI SPECIAL,WANKANER JN (WKR) – MORBI (MVI) PSPC 07:10

ट्रेन संख्या MVI – WKR SPECIAL,MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR) PSPC 13:05

ट्रेन संख्या 11807 JHS-AGC EXP, JN (JHS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 06:30

ट्रेन संख्या 11808 AGC-JHS EXP,AGRA CANTT (AGC) – JHANSI JN (JHS) MEX 14:40

ट्रेन संख्या 11901 JHS-AGC EXP,JHANSI JN (JHS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 16:05

ट्रेन संख्या 11902 AGC-JHS EXP,AGRA CANTT (AGC) – JHANSI JN (JHS) MEX 06:10

ट्रेन संख्या 12033 CNB NDLS SHT,KANPUR CENTRAL (CNB) – NEW DELHI (NDLS) SHT 06:00

ट्रेन संख्या 12034 NDLS -CNB SHATABDI,NEW DELHI (NDLS) – KANPUR CENTRAL (CNB) SHT 15:50

ट्रेन संख्या 12053 HW-ASR EXP,HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR) JSH 14:45

ट्रेन संख्या 12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP,AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW) JSH 06:50

ट्रेन संख्या 12179 LJN – AF INTERCITY,LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF) SUF 15:55

ट्रेन संख्या 12180 AF -LJN INTERCITY, AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:31

ट्रेन संख्या 12226 KAIFIAT EXP,DELHI (DLI) – AZAMGARH (AMH) SUF 20:25

ट्रेन संख्या 12267 RJT DURONTO EXP, MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA) DRNT 23:10

ट्रेन संख्या 12268 HAPA – MMCT DURANTO,HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT) DRNT 19:40

ट्रेन संख्या 12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP,NANGAL DAM (NLDM) – KOLKATA (KOAA) SUF 06:50

ट्रेन संख्या 12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS,DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

ट्रेन संख्या 12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP,KOLKATA (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) SUF 12:10

ट्रेन संख्या 12363 KOAA HDB SF EXP, KOLKATA (KOAA) – HALDIBARI (HDB) SUF 09:05

ट्रेन संख्या 12529 PPTA LJN S F,PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 16:30

ट्रेन संख्या 12530 LJN PPTA S F,LUCKNOWJN (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA) SUF 05:00

ट्रेन संख्या 12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP,LOKMANYATILAK (LTT) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 00:15

ट्रेन संख्या 12987 SDAH AII EXP,SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII) SUF 22:55

ट्रेन संख्या AII SDAH EXP, AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH) SUF 12:45

ट्रेन संख्या 13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP,SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ) MEX 14:00

ट्रेन संख्या 13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP,NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH) MEX 11:45

ट्रेन संख्या 13240 KOTA – PNBE EXPRESS,KOTA JN (KOTA) – PATNA JN (PNBE) MEX 18:10

ट्रेन संख्या 13308 GANGASUTLEJ EXPRESS,FIROZPUR CANT (FZR) – DHANBAD JN (DHN) MEX 16:15

ट्रेन संख्या 13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS, ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 17:10

ट्रेन संख्या 14003 MLDT-NDLS EXPRESS, MALDA TOWN (MLDT) – NEW DELHI (NDLS) MEX 09:05

ट्रेन संख्या 14005 LICHCHIVI EXPRESS,SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 02:30

14006 LICHCHIVI EXPRESS, ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) MEX 18:00

ट्रेन संख्या 14211 AGC INTERCITY EXPRESS, AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS) MEX 06:00

ट्रेन संख्या 14212 AGC INTERCITY EXPRESS, NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC) MEX 17:40

ट्रेन संख्या 14217 UNCHAHAR EXP, PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG) MEX 13:35

ट्रेन संख्या 14218 UNCHAHAR EXP, CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 16:45

ट्रेन संख्या 14235 VARANASI-BAREILLY EXP, VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE) MEX 23:10

ट्रेन संख्या 14236 BERELLY VARANASI EXP, BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB) MEX 16:35

ट्रेन संख्या 14265 BSB DDN EXP,VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN) MEX 08:25

ट्रेन संख्या 14266 DDN BSB EXPRESS, DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB) MEX 18:15

ट्रेन संख्या 14307 PYGS -BE PASS. EXP. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE) MEX 01:05

ट्रेन संख्या 14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS, BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30

ट्रेन संख्या 14323 ROK INTERCITY EXP, NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK) MEX 10:45

ट्रेन संख्या 14324 NDLS INTERCITY EXP, ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS) MEX 14:00

ट्रेन संख्या 14505 ASR-NLDM EXPRES, AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM) MEX 14:00

ट्रेन संख्या 14506 NLDM-ASR EXPRESS,NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:15

ट्रेन संख्या 14521 DELHI-AMBALA EXPRESS, DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB) MEX 13:10

ट्रेन संख्या 14522 AMBALA-DELHI EXP SPL, AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI) MEX 06:40

ट्रेन संख्या 14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-AMBALA CANT JN (UMB) – BARAUNI JN (BJU) MEX 22:20

ट्रेन संख्या 14673 SHAHEED EXPRESS, JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 07:20

ट्रेन संख्या 15011 LJN-SRE EXP, LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG) MEX 23:55

ट्रेन संख्या 15012 LJN SRE EXP, CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 17:15

ट्रेन संख्या 15035 DLI-KGM S K EXP, DELHI (DLI) – KATHGODAM (KGM) MEX 16:00

ट्रेन संख्या 15036 KGM-DLI S K EXP, KATHGODAM (KGM) – DELHI (DLI) MEX 08:45

ट्रेन संख्या 15039 CPA-KSJ EXP, KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ) MEX 15:10

ट्रेन संख्या 15040 KSJ-CPA-EXP,KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA) MEX 09:00

ट्रेन संख्या 15053 LJN-CPR-EXP, CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN) MEX 19:35

ट्रेन संख्या 15054 LJN-CPR-EXP, LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR) MEX 21:00

ट्रेन संख्या 15055 AF-RMR-EXP,AGRA FORT (AF) – RAMNAGAR (RMR) MEX 20:40

ट्रेन संख्या 15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL,CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD) MEX 18:00

ट्रेन संख्या 15105 CPR-NTV INTERCITY EXP,CHHAPRA (CPR) – NAUTANWA (NTV) MEX 06:00

ट्रेन संख्या 15106 NTV CPR INTERCITY EXP, NAUTANWA (NTV) – CHHAPRA (CPR) MEX 15:00

ट्रेन संख्या 15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) MEX 03:35

ट्रेन संख्या 15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS,VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) MEX 18:25

ट्रेन संख्या 15127 BSBS-NDLS K V EXP, BANARAS (BSBS) – NEW DELHI (NDLS) MEX 13:30

ट्रेन संख्या 15160 DURG CPR SARNATH EXP, DURG (DURG) – CHHAPRA (CPR) MEX 20:25

ट्रेन संख्या 15657 BRAHMAPUTRA MAIL, DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 23:40

ट्रेन संख्या 15658 BRAHMAPUTRA MAIL, KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI) MEX 14:35

ट्रेन संख्या 15707 KIR-ASR EXPRESS, KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 22:45

ट्रेन संख्या 15708 ASR-KIR EXPRESS, AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 08:25

ट्रेन संख्या 15811 DBB-GHY EXPRESS, DHUBRI (DBB) – GUWAHATI (GHY) MEX 07:15

ट्रेन संख्या 15812 GHY-DBB EXPRESS, GUWAHATI (GHY) – DHUBRI (DBB) MEX 21:45

ट्रेन संख्या 18105 ROU-PURI EXPRESS, ROURKELA (ROU) – PURI (PURI) MEX 08:05

ट्रेन संख्या 18106 PURI-ROU EXPRESS, PURI (PURI) – ROURKELA (ROU) MEX 04:35

ट्रेन संख्या 18107 ROU-JDB INTERCITY EXP, ROURKELA (ROU) – JAGDALPUR (JDB) MEX 18:20

ट्रेन संख्या 18108 JDB-ROU EXPRESS, JAGDALPUR (JDB) – ROURKELA (ROU) MEX 14:10

ट्रेन संख्या 18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL.SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA) MEX 06:05

ट्रेन संख्या 18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL,RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP) MEX 13:25

ट्रेन संख्या 18309 SBP -JAT EXPRESS SPECIAL, SAMBALPUR (SBP) – JAMMU TAWI (JAT) MEX 11:00

ट्रेन संख्या 18413 PRDP-PURI SPECIAL,PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 18:00

ट्रेन संख्या 18414 PURI-PRDPEXP, PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 06:15

ट्रेन संख्या 18425 PURI-DURG EXP. PURI (PURI) – DURG (DURG) MEX 19:10

ट्रेन संख्या 18426 DURG – PURI EXP. DURG (DURG) – PURI (PURI) MEX 16:10

ट्रेन संख्या 19408 BSB ADI EXP,VARANASI JN (BSB) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 15:35

ट्रेन संख्या 19611 AII ASR EXP, AJMER (AII) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 17:55

ट्रेन संख्या 20808 ASR-VSKP S/F,AMRITSAR JN (ASR) – VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 23:55

ट्रेन संख्या 20810 NED-SBP SF EXP,NANDED (NED) – SAMBALPUR (SBP) SUF 16:35

ट्रेन संख्या 20948 KDCY – ADI JANSHATABDHI,KEVADIYA (KDCY) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

ट्रेन संख्या 20949 ADI – KDCY JANSHATABDHI, AHMEDABAD JN (ADI) – KEVADIYA (KDCY) JSH 15:20

ट्रेन संख्या 22453 RAJYA RANI EX, LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25

ट्रेन संख्या 22454 RAJYA RANI EX,MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40

ट्रेन संख्या 22803 SHM-SBP S/F WEEKLY,SHALIMAR (SHM) – SAMBALPUR (SBP) SUF 20:45

ट्रेन संख्या 25036 RMR-DLI LINK EXP, RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) MEX 10:00

ट्रेन संख्या 31311 SDAH – KLYM LOCAL,SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12

ट्रेन संख्या 31314 KLYM-SDAH LOCAL, KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 06:02

ट्रेन संख्या 31617 SDAH-RHA LOCAL, SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

ट्रेन संख्या 31622 RHA – SDAH LOCAL, RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

ट्रेन संख्या 31711 NH – RHA LOCAL, NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

ट्रेन संख्या 31712 RHA-NH LOCAL, RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

ट्रेन संख्या 33361 BT-BNJ LOCAL,BARASAT (BT) – BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45

ट्रेन संख्या 33362 BNJ- BT LOCAL, BANGAON JN (BNJ) – BARASAT (BT) SUB 09:28

ट्रेन संख्या 34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO,LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20

ट्रेन संख्या 34334 BRP – LKPR LOCAL, BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15

ट्रेन संख्या 34881 DH SONARPUR LOCAL,DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45

ट्रेन संख्या 34882 SPR DH LOCAL, SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50

ट्रेन संख्या 34891 DH BRP LOCAL, DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13

ट्रेन संख्या 34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL, BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22

ट्रेन संख्या 36037 HWH-CDAE LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55

ट्रेन संख्या 36038 CDAE HWH LOCAL, CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

ट्रेन संख्या 36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL, BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 06:10

ट्रेन संख्या 36851 HWH – BWN (CHORD)LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 21:42

ट्रेन संख्या37305 ANDOLAN LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

ट्रेन संख्या37306 SIU-HWH LOCAL,SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

ट्रेन संख्या HWH – HPL LOCAL,HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

ट्रेन संख्या37308 HPL-HWH LOCAL,HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

ट्रेन संख्या37309 HWH TAK LOCAL,HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55

ट्रेन संख्या37316 TAK-HWH LOCAL, TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35

ट्रेन संख्या37319 HWH-TAK LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

ट्रेन संख्या37327 HWH – TAK LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

ट्रेन संख्या37330 TAK-HWH LOCAL,TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

ट्रेन संख्या37335 HWH-TAK LOCAL,HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

ट्रेन संख्या37338 TAK-HWH LOCAL, TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

ट्रेन संख्या37343 HWH-TAK LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

ट्रेन संख्या 37348 TAK-HWH LOCAL, TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

ट्रेन संख्या 37354 TAK-HWH LOCAL, TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

ट्रेन संख्या37411 SHE-TAK LOCAL, SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

ट्रेन संख्या37412 TAK-SHE LOCAL, TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

ट्रेन संख्या37415 SHE TAK LOCAL, SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

ट्रेन संख्या37416 TAK SHE LOCAL,TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

ट्रेन संख्या 37748 KWAE-BDC LOCAL, KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:00

ट्रेन संख्या 37749 BDC – KWAE LOCAL,BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15

ट्रेन संख्या37782 BWN-BDC LOCAL, BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

ट्रेन संख्या37783 BDC-BWN LOCAL, BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

ट्रेन संख्या37785 BDC-BWN LOCAL, BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

ट्रेन संख्या37786 BWN-BDC LOCAL, BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

ट्रेन संख्या37818 BWN-HWH LOCAL, BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH) SUB 05:42

ट्रेन संख्या37855 HWH-BWN MAIN LOCAL, HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 20:47