Indian Railways/IRCTC News: रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से बनारस और मुंबई सेंट्रल से भागलपुर तक यात्रियों की मांगों को पूरा करने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. किसी भी प्रश्न के मामले में, यात्री enquiry.indianrail.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं.

पश्चिम रेलवे ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से विशेष किरायों वाली त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने के फैसले को लेकर ट्वीट किया है. ट्वीट में कहा गया है, "यात्रियों की सुविधा के लिए और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए, पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल – बनारस और मुंबई सेंट्रल – भागलपुर के बीच विशेष किराए पर महोत्सव विशेष ट्रेनें चलाएगा."

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand during the festive season, WR to run Festival Special Trains on Special Fare between Mumbai Central – Banaras and Mumbai Central – Bhagalpur.@RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/r0zze14dLV

