Indian railways IRCTC new website launch update: IRCTC की नई वेबसाइट और ऐप लॉन्च हो गए हैं, जिससे अब ट्रेन टिकट बुकिंग करने का तरीका काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने आईआरसीटीसी (IRCTC) की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया. IRCTC ने बताया कि इस अपडेटेड वेबसाइट से यात्रियों का टिकट बुक करने का अनुभव बदलने वाला है और रेल टिकट बुक करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

आईआरसीटीसी वेबसाइट की बदल गई सूरत

https://www.irctc.co.in/nget/train-search की सूरत अब बिल्कुल बदल गई है. ये पहले से ज्यादा साफ सुधरी लग रही है.

IRCTC के ओपेनिंग पेज पर ही आपको सभी जानकारियां भरकर सर्च (Search) करने का ऑप्शन मिलेगा. यानि स्टेशनों के नाम, क्लास, तारीख, कैटेगरी आपको पहले पेज पर ही भरना है और सर्च करना है. इस पेज पर आपको ट्रेनों के नाम, उनकी टाइमिंग, AVAILABLE सीट, सभी क्लास (Class) का किराया (Fare) एक ही जगह पर मिलेगा, आपको बार बार क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही अगला पेज ट्रेनों के सुझाव का खुलेगा, जो दोनों स्टेशनों के बीच आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स के आधार पर होगा. वहीं, अगर आप अपने यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या स्टेटस है, तो ‘Book Now’ के साथ ही ‘Other Dates’ का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप आगे की तारीखों का स्टेटस भी देख सकेंगे कि ट्रेन में सीट AVAILABLE है या नहीं. अगर किसी तारीख का टिकट वेटिंग में है, तो IRCTC का फीचर ये भी बता देगा कि उसके कंफर्म होने का कितना चांस (confirmation probability) है. इससे आप ये फैसला ले सकेंगे कि आपको उस तारीख का टिकट बुक करना है या नहीं. यह विकल्प पहले भी मौजूद था लेकिन यह अब ज्यादा आसान हो गया है. जैसे ही आप Book Now पर क्लिक करेंगे तो Log In पेज खुलेगा जहां से आप टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

पैसेंजर्स का विवरण याद रखेगी नई वेबसाइट

नई वेबसाइट आपके पिछले भुगतान (Previous Payments) का विवरण भी सेव करके रखेगी. जिसे आप जब चाहे देख सकेंगे. IRCTC ने Frequent यात्रियों के लिए इसमें नया फीचर जोड़ा है, ये अपने आप ऐसे यात्रियों को उनकी भविष्य की यात्राओं के लिए सुझाव देता है. IRCTC की नई वेबसाइट आपके पुराने यात्रा विवरण को भी याद रखेगी, यानी अगली बार जब आप टिकट बुक करेंगे तो टाइपिंग का समय बचेगा और गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी. पेमेंट डिटेल भरने के लिए अलग से एक विंडो खुलती है, ताकि अगर कोई गलती दिखे तो उसे सुधारा जा सके. अगर कोई रिफंड है तो उसका स्टेटस भी अब आप वेबसाइट पर ही देख सकेंगे. टिकट बुकिंग के साथ ही खाना, होटल के कमरे की बुकिंग अब सबकुछ एक जगह पर होगी, यानी यात्री की सभी जरूरतें एक जगह एक साथ ही पूरी हो जाएंगी. ‘रेगुलर’ या ‘फेवरेट’ यात्राओं को ऑटोमैटिकली बुक किया जा सकेगा. सिर्फ उससे जुड़ी जानकारियां भरनी होंगी.

गौरतलब है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग बहुत तेजी से बढ़ी है. आज 83 परसेंट टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन की जाती है. ई टिकटिंग वेबसाइट पर बुकिंग की क्षमता 2014 की तुलना में 2000 रुपये टिकट प्रति मिनट से बढ़कर 25,000 टिकट प्रति मिनट तक हो गई है. 2014 से पहले ई-टिकटिंग वेबसाइट पर 40,000 लोग एक ही समय पर लॉग इन कर सकते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 5,00,000 हो चुकी है. हर रोज 8 लाख टिकट IRCTC पर बुक किए जाते हैं.