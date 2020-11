Indian Railways New Time Table: वेस्टर्न रेलवे जोन (Western Railway zone) ने आगामी 1 दिसंबर से राजधानी (Rajdhani Express), शताब्दी एक्सप्रेस (Shatabdi Express)सहित कई ट्रेनों की टाइमिंग (New Train Timings)में बदलाव करने का ऐलान किया है. मुंबई से चलने वाली राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों (Rajdhani and Shatabdi Express Train) के समय को रिवाइज किया गया है. मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली राजधानी अब 1 दिसंबर के बाद बोरीवली में भी रुकेगी. वहीं, दूसरी ओर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस अब अंधेरी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी. इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ज़ोन की अन्य ट्रेनों की टाइमिंग को भी रिवाइज किया गया है.

1. ट्रेन नंबर 02951/02952 मुंबई सेंट्रल- नई दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी.

01 दिसंबर 2020 से मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02951 शाम 5 बजे चलेगी. पहले यह 05:30 बजे चलती थी. अब यह ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर भी रुकेगी. मुंबई सेंट्रल से चलकर यह ट्रेन बोरीवली, सूरत, वड़ोदरा, रतलाम और कोटा में रुकेगी. राजधानी दिल्ली में यह ट्रेन सुबह 08:32 बजे पहुंचेगी.

इसी प्रकार ट्रेन नंबर 02952 नई दिल्ली से मुंबई के लिए शाम 16:55 बजे चलेगी. रिवाइज्ड टाइमिंग के अनुसार, यह ट्रेन कोटा, रतलाम, वड़ोदरा, सूरत और बोरीवली रुकेगी. यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल में सुबह 08:35 बजे पहुंचेगी.

2. ट्रेन नंबर 02953/02954 मुंबई सेंट्रल – हज़रत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी.

मुंबई सेंट्रल से हज़रत निजामुद्दीन के लिए ट्रेन नंबर 02953 अब आधे घंटे पहले यानी शाम 05:10 बजे चलेगी. 1 दिसंबर से यह ट्रेन अंधेरी स्टेशन पर नहीं रुकेगी. ​मुंबई सेंट्रल से चलने के बाद यह ट्रेन बोरीवली, वापी, वालसाड़, सूरत, भरूच, वड़ोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर और मथुरा होकर हजरत ​निजामुद्दीन स्टेशन पर रुकेगी. यह ट्रेन सुबह 09:43 बजे पहुंचेगी.

इसी प्रकार ट्रेन नंबर 02954 हज़रत निजामुद्दीन से शाम 05:15 बजे चलकर मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वड़ोदरा, भरूच, सूरत, वालसाड़, वापी और बोरीवली रुकते हुए अगले दिन सुबह 10:05 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी.

3. ट्रेन नंबर 02009/02010 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद शताब्दी स्पेशल एक्सप्रेस, सप्ताह में 6 दिन चलेगी.

मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद को चलने वाली यह शताब्दी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02009 अब 1 दिसंबर से 10 मिनट बाद यानी 06:40 बजे से चलेगी. यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वड़ोदरा, आनंद और नादियाड होते हुए दोपहर 01:00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 02010 अहमदाबद से 02:40 बजे चलकर रात 09:20 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी.

4. ट्रेन नंबर 02244/02243 बांद्रा ​टर्मिनस – कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल प्रतिदिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 02244 सुपरफास्ट स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से सुबह 05:10 बजे चलकर बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वड़ोदरा, गोधरा जंक्शन, रतलाम, नागदा होते हुए अगे दिन सुबह 07:15 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन नंबर 02243 कानपुर सेंट्रल से शाम 06:25 बजे चलकर बांद्रा में अगले दिन शाम 08:55 बजे पहुंचेगी.

5. ट्रेन नंबर 02248/02247 साबरम​ती – ग्वालियर सुपरफास्ट स्पेशल सप्ता​ह में तीन दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 02248 साबरमती से शाम 04:50 बजे चलकर महोसाना और पालनपुर होकर सुबह 09:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी. पहले यह ट्रेन अहमदाबाद से चलती थी, लेकिन अब इसे साबरमती से चलाया जाएगी. इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन ग्वालियर से शाम 08:10 बजे से चलकर अगे दिन सुबह 11:50 बजे साबरमती पहुंचेगी.

6. ट्रेन नंबर 02548/02547 साबरमती – अगरा कैंट सुपरफास्ट स्पेशल सप्ताह में 4 दिन चलेगी.

29 नंवबर से यह ट्रेन भी अहमदाबाद की जगह साबरमती से चलेगी. ट्रेन नंबर 02548 अब साबरमती से शाम 04:50 बजे साबरमती से चलकर महोसान और पालनपुर होते हुए अगले दिन सुबह 07:15 आगर कैंट पहुंचेगी. इस प्रकार में वापस में यह ट्रेन अगरा कैंट से रात 10:10 मिनट से चलकर अगले दिन सुबह 11:50 बजे साबर​मति पहुंचेगी.

7. ट्रेन नंबर 01104/01103 बांद्रा टर्मिन – झांसी सुपरफास्ट स्पेशल सप्ताह में दो दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 01104 ब्रांद्रा टर्मिनस से झांसी के लिए सुबह 05:10 बजे से चलकर बोरीवाली, वापी, सूरत, भरूच, दाहोड़, रतलाम, नागदा, उज्जैन और मक्सी होते हुए चलेगी. झांसी में यह ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 01103 झांसी से शाम 04:50 बजे से चलकर अगले दिन शाम 4 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

8. ट्रेन नंबर 04189/04190 दौंड – ग्वालियर सुपरफास्ट स्पेशल प्रतिदिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 024189 दौंड से रात 11:10 मिनट पर चलकर वसाई, बोईसार, वापी, वालसाड़, सूरत, भरूच, वड़ोदरा और गोधरा होते हुए दोपहर 01:10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी. इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 04190 ग्वालियर से शाम 05:15 बजे चलकर अगले दिन शाम 6:20 मिनट पर दौंड पहुंचेगी.