Indian Railways News: गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 250 से ज्यादा गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जो विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी. रेलवे ने पहले से ही अगस्त के आखिरी सप्ताह से कुछ ट्रेनों को चलाना शुरू किया है और लोगों की भीड़ को देखते हुए अब ये ट्रेनें 20 सितंबर तक चलाई जाएंगी. भारतीय रेलवे इन 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें को विशेष किराये पर विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगा.Also Read - Indian Railways/IRCTC: ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त-जिम्मेदारी ले रेलवे और यात्रियों को मुआवजा दे

स्पेशल ट्रेनों का लगेगा स्पेशल किराया Also Read - Indian Railways: ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में किया गया बदलाव, मोबाइल नंबर का वेरीफिकेशन जरूरी

इंडियन रेलवे ने गणपति उत्सव के मौके पर कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है ताकि अतिरिक्त भीड़ को कम किया जा सके. इसके लिए 261 गणपति स्पेशल ट्रेनों को स्पेशल किराए पर कई रूट पर चलाने का फैसला किया गया है. रेलवे के मुताबिक 261 गणपति स्पेशल ट्रेनों में से सेंट्रल रेलवे 201 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, वहीं पश्चिम रेलवे 42 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और इसके अलावा KRCL 18 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. Also Read - Indian Railway/IRCTC: बिहार में बाढ़ के कारण आज भी 12 ट्रेनें हैं कैंसिल, इन ट्रेनों का बदला गया है मार्ग, देखें पूरी लिस्ट

