Indian Railways: छठ पर्व मनाने के लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अपने पैतृक निवास जाना चाह रहे हैं. लेकिन ट्रेनों में लोगों को सीट तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में कई लोगों की एडवांस बुकिंग की वेटिंग भी क्लियर नहीं हो रही तो इस कारण लोग परेशान हैं. छठ में घर तो जाना है लेकिन कैसे जाएं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में ट्रेन से यात्रा कैसे करें.दूसरी तरफ वहीं, बसों में भी मारामारी है. ऐसे में भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है.

उत्तर रेलवे ने दिल्ली/नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज जं, दीनदयाल उपाध्याय जं, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर और दरभंगा जाने वाले रेलयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे द्वारा आज रात 23.45 बजे सुपरफास्ट एक्स. फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का प्रबंध किया है

स्थान उपलब्ध, लाभ उठाएं.

नॉदर्न रेलवे ने ट्वीट कर सभी स्‍पेशल ट्रेनों की लिस्‍ट भी जारी की है. मेरठ सिटी-प्रयागराज संगम नौचंदी एक्‍सप्रेस और दिल्‍ली सराय रोहिल्‍ला- जम्‍मू तवी दुरंतो एक्‍सप्रेस में एक स्‍लीपर कोच बढ़ाया गया है. आनंद विहार-हल्दिया एक्‍सप्रेस में भी एक डिब्‍बा अतिरिक्‍त जोड़ा गया है। इसी तरह, आनंद विहार- बलिया सुपरफास्‍ट एक्‍सप्रेस में भी एक डिब्‍बा बढ़ाया गया है.

For the convenience of Rail Passengers, Railways have decided to extend the Periodicity of run of the following Special Trains as per the details given below :- pic.twitter.com/L6bKU0VdUT

— Northern Railway (@RailwayNorthern) November 6, 2021