Indian Railways/IRCTC: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने इस महीने की शुरुआत में बागडोगरा हवाई अड्डे पर एयरलाइन सेवाओं के निलंबन के बाद यात्रियों को राहत देने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से विभिन्न मार्गों के लिए आठ ट्रेनें शुरू की हैं.

बागडोगरा हवाईअड्डे ने रनवे की मरम्मत के काम के चलते इस महीने की 11 से 25 तारीख तक उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी हैं. हवाई अड्डे पर कुल 28 उड़ानें संचालित की गईं. नतीजतन, ट्रेन टिकट लेने के लिए पर्यटकों और यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

Special trains between New Jalpaiguri and Howrah to clear rush of passengers @RailMinIndia pic.twitter.com/WoP1IzPm80

— Northeast Frontier Railway (@RailNf) April 14, 2022