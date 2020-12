Railways zero based timetable:भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2020 से zero-based timetable को पूरे देश में लागू कर दिया है. इस टाइमटेबल के लागू होने से बड़े पैमाने पर ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव हुए हैं. अगर आप भी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो निकलने से पहले अपने ट्रेन की टाइमिंग चेक कर लें कि कहीं बदल तो नहीं गई है. इसे चेक के लिए आप रेलवे की वेबसाईट www.indianrail.gov.in या NTES (National Train Enquiry System) पर जा सकते हैं. Also Read - Indian Railways, IRCTC : 1 दिसंबर से फिर दौड़ने लगी 108 साल पुरानी यह ट्रेन, 7 राज्यों को जोड़ती है

zero based timetable को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव ने मंगलवार को कहा, "नई" शून्य-आधारित समय सारिणी "शुरू कर दी गई है जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के समय में 30 मिनट से छह घंटे के बीच की बचत होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय सारिणी के लागू होने के बाद ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी.उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी ठहराव या पड़ाव दूर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा. उन्होने लोगों को आश्वस्त करते हुए कि उन्हें किसी भी तरह से असुविधा नहीं होगी.

क्या है zero-based timetable

जीरो बेस्ड टाइम टेबल (zero-based timetable) टाइम टेबल तैयार करते समय ये माना जाता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं है. हर ट्रेन को नई ट्रेन की तरह समय दिया जाता है. इस तरह एक-एक कर सभी ट्रेनों के चलने का समय तय किया जाता है. इससे हर ट्रेन के चलने और किसी स्टॉपेज (stoppages) पर रुकने का समय दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि ट्रेन न तो किसी अन्य ट्रेन की वजह से ख़ुद लेट हो और न ही किसी दूसरी ट्रेन को प्रभावित करें.

रेलवे ने आईआईटी-बॉम्बे (IIT-Bombay) के विशेषज्ञ मिल कर इस टाइमटेबल को तैयार किया है. इस पर देशव्यापी लॉकडाउन (lockdown) के दौरान काम शुरू हुआ था. इससे बिना मांग वाली ट्रेनों को रद्द करने और कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज (stoppages) कम करने से अब कई ट्रेनों की स्पीड बढ़ (trains speed will increase) जाएगी.

नए टाइम टेबल में कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों (mail/express trains) को सुपरफास्ट ट्रेन (superfast trains) का दर्ज़ा भी दिया जाएगा. जिन 10,000 स्टॉपेज को बंद किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर स्टॉपेज धीमें चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों (passenger trains) के हैं. जिन पैसेंजर ट्रेनों में किसी ‘हॉल्ट स्टेशन’ (halt station) पर कम से कम 50 यात्री चढ़ते या उतरते हों, वहां का स्टॉपेज ख़त्म नहीं किया जाएगा.

नए टाइमटेबल में ऐसी ट्रेनें जिनमें पूरे साल में लगभग 50 फीसदी से कम यात्री सफर करते हैं उन्हें खत्म कर उन ट्रेनों के यात्रियों को पहले से चल रही दूसरी ट्रेन विकल्प के तौर पर दी जाएगी. लम्बी दूरी की ट्रेनों को रास्ते में किसी बड़े स्टेशन के पड़ने पर ही स्टॉपेज मिलेगा नहीं तो 200 किलोमीटर तक स्टॉपेज नहीं होगा.

रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल (zero-based timetable) पर काम कर रहा है और अधिकारियों का मानना है कि इससे रेलवे की कमाई 1,500 करोड़ रुपये सालाना बढ़ जाएगी, वो भी बिना किराया बढ़ाए.