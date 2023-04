Indian Railways Ticket Refund Rules: अब चार्ट बन जाने पर भी मिलेगा कैंसिल टिकट का रिफंड, IRCTC ने बताया तरीका

Indian Railways Refund Rules Update: अगर आप अक्सर रेल यात्रा करते रहते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है. आपकी तरह ही भारत में करोड़ों लोग हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे से जुड़े अपडेट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है. कई बार आपको किसी इमरजेंसी की वजह से ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन का टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको टिकट कैंसिलेशन (Indian Railways Refund Rules) का रिफंड मिलेगा. भारतीय रेलवे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप चार्ट बनने के बाद किसी कारणवश ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं.

IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बिना यात्रा या आंशिक यात्रा के टिकट कैंसिल कराने पर भारतीय रेलवे रिफंड देता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमानुसार टिकट जमा रसीद (TDR) जमा करनी होगी.