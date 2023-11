India's USD 4 Trillion economy? दो केंद्रीय मंत्रियों, महाराष्ट्र के डिप्टी CM, गौतम अडाणी का दावा कितनी सही, देखें IMF की पोस्ट

India’s economy: दो केंद्रीय मंत्रियों और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के अलावा अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी ने रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के 4,000 अरब डॉलर ( (India’s USD 4 Trillion economy) का आंकड़ा पार करने की सराहना की लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सरकार की तरफ से मील का यह पत्थर हासिल कर लिए जाने के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है. वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की जीडीपी के 4,000 अरब डॉलर को पार करने के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इस बीच, उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही यह खबर गलत है और भारत 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से अभी दूर है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों के आधार पर सभी देशों के लिए ताजा जीडीपी आंकड़ों का एक असत्यापित स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. इसे साझा करने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित कई लोग शामिल हैं.

सोशल मीडिया मंचों पर फडणवीस सहित कई राजनीतिक नेताओं ने इस उपलब्धि की सराहना की. इस संबंध में ट्वीट करने वालों में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी शामिल हैं. हालाकि कई नेताओं के X से अब यह ट्वीट गायब है.

This is what dynamic, visionary leadership looks like !

That’s what our #NewIndia progressing beautifully looks like !

Congratulations to my fellow Indians as our Nation crosses the $ 4 trillion GDP milestone!

More power to you, more respect to you Hon PM @narendramodi ji !… pic.twitter.com/wMgv3xTJXa

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 19, 2023