IndiGo ने Airbus को दिया 500 विमानों का ऑर्डर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा ऐतिहासिक दिन

घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील (Record Aviation Deal) कर एयरबस (Airbus) को 500 विमानों का ऑर्डर दिया है. एयरलाइन कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह किसी एयरलाइन द्वारा विमानों के लिए दिया गया अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर है. कंपनी की तरफ से कहा गया कि इन 500 विमानों के लिए इंजन का चयन समय के साथ किया जाएगा. इनमें ए320 और ए321 विमान शामिल रहेंगे.

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस डील को ऐतिहासिक बताया है. संधिया ने कहा, ”मैं इसे एक ऐतिहासिक दिन मानता हूं… 2013-14 में हमारे हवाई बेड़े की संख्या लगभग 400 थी, इसमें 75% की वृद्धि हुई है और अब यह लगभग 700 है. यदि आप एयर इंडिया को देखें – एयर बस और बोइंग को मिलाकर – 470 विमानों का ऑर्डर है. यह 2013-14 में राष्ट्रीय हवाई बेड़े से अधिक है. अब इंडिगो ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया है, यह 2013-14 में हमारे बेड़े से 25% से अधिक है इससे पता चलता है कि भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं…”