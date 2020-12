Inflation in Pakistan at Record Level: आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान की हालत बेहद नाजुक हो गई है. महंगाई ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है. सब्जियों और दालों के भाव पहले से ही आसमान पर पहुंच चुके हैं. वहीं, अब अंडे ने भी उनके ही राग में राग मिलाता हुआ नजर आ रहा है. पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपये हो गई है. महंगाई की इस मार से आम जनता परेशान नजर आ रही है. एक किलो चीनी की कीमत 104 रुपये, एक किलो गेहूं 60 रुपये और एक किलो अदरक एक हजार रुपये में बिक रही है. Also Read - माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कोरोना के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर करेंगे काम

इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था. लेकिन उनका दावा केवल दावा ही रह गया. पाकिस्तान में महंगाई ने पहले के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक, देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड में बढ़ती मांग के कारण अंडे के दाम 350 पाकिस्तानी रुपये प्रति दर्जन तक पहुंच गए हैं.

बता दें, पाकिस्तान की 25 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. ये आबादी अपने खाने में अंडों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है.

एक साल पहले 2019 में दिसंबर में ही देश में आर्थिक हालात बेहद जर्जर हो गए थे. जब गेहूं की कीमत 2000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम तक पहुंच गई थी. लेकिन अब अक्तूबर 2020 में यह रिकॉर्ड टूट गया. अब यहां 2400 रुपये प्रति 40 किलोग्राम (60 रुपये किलो) गेहूं बिक रहा है.

पहले पाकिस्तान विश्वभर को प्याज का निर्यात करता था. लेकिन अब उसे अपने प्याज की कीमतों को कम करने के लिए इसका आयात करना पड़ रहा है.

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) द्वारा जारी अप्रैल के इंफ्लेशन मॉनिटर में कहा गया था कि पाकिस्तान ने न केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी उच्चतम मुद्रास्फीति देखी है.

पाकिस्तान के निवासियों के लिए वित्त वर्ष 2020 सबसे खराब साल था. इस दौरान उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति देखी, जिसने नीति निर्माताओं को ब्याज दर बढ़ाने के लिए मजबूर किया.