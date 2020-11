TRP Scam: देश में TRP को लेकर हुए विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने बड़ा कदम उठाया है. Also Read - रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मंत्रालय ने Television Rating Points (TRP) सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है. इसके लिए मंत्रालय ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है. यह कमेटी मौजूदा गाइडलाइंस में बदलाव करने के लिए सिफारिश भी करेगी. इस कमेटी की अध्यक्षता प्रसार भारती (Prasar Bharati) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Chief Executive Officer-CEO) शशि एस. वम्पाती (Shashi S Vempati) करेंगे. इसके साथ इस कमेटी में IIT कानपुर के स्टैटिस्टिक्स (Statistics) के प्रोफेसर डॉ. शलभ (Dr Shalabh), सी-डॉट (Centre for Development of Telematics) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजकुमार उपाध्याय (Rajkumar Upadhyay) और IIM बेंगलुरु डिसीजन साइसेंस सेंटर फार पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष (Pulak Ghosh) सदस्य के तौर पर शामिल हैं.

बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) की सिफारिशों और भरोसेमंद TRP सिस्टम बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है.

चार सदस्यीय कमेटी पहले के सिस्टम को किस तरह से अपग्रेड किया जाए इस पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा. इसके अलावा TRAI द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी.

बता दें, मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी, बॉक्स ऑफिस और फक्त मराठी चैनल पर यह आरोप लगाया था कि ये चैनल लोगों के पैसे देकर टीआरपी ऑकड़ों में फेरबदल करते हैं. टीआरपी की देखरेख की जिम्मा BARC के पास होता है.

इस मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी से पुलिस ने पूछताछ किया था. 15 अक्टूबर को बार्क की ओर से यह ऐलान किया गया था कि खबरिया चैनलों की रेटिंग फिलहाल के लिए रोक दी जा रही है. बोर्ड इसके बारे में आगे का फैसला करेगा. यह सभी तरह से न्यूज चैनल्स पर लागू होगा.