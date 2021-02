Infra Shares: बजट 2021 में निर्माण कार्यों (Construction work) के लिए किए गए प्रस्तावों ने इन्फ्रा शेयरों को फोकस में लाकर खड़ा कर दिया है. 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के बाद से ही इन्फ्रा शेयरों में जोरदार तेजी देखी जा रही है. बजट के दिन यानी 1 फरवरी को S&P BSE India Infrastructure Index में लगभग 6 फीसदी की जोरदार उछाल देखी गई. एक दो दिन बाद यानी 3 फरवरी को भी इसमें 3 फीसदी की बढ़त देखी गई. वहीं 3 फरवरी को इस इंडेक्स ने फिर से 3 फीसदी की बढ़त हासिल करते हुए 204.5 पर स्थित अपने 52 हफ्तों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. Also Read - Budget 2021: वित्त मंत्री ने निभाया Budget Like Never Before का वादा, जानिए- कैसे

बजट में इन्फ्रा सेक्टर (Infrastructure Sector) में सालाना (YoY) आधार पर कैपेक्स आवंटन में 34 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा से ही इस सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिला है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च के अनुमान को पिछले साल के 4.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से महामारी की मार से जूझ रही अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को बूस्ट मिलेगा और इन्फ्रा सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. रेल, रोड और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बजटीय आवंटन उम्मीद से ज्यादा रहा है. जिसका फायदा इन्फ्रासेक्टर को जरूर मिलेगा.

जानिए- कौन से इन्फ्रा शेयर बदल सकते हैं आपकी किस्मत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा बजट में किए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए अगर नजर दौड़ाएं तो 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको बजट 2021 से जोरदार फायदा मिल सकता है और ये आगे जोरदार कमाई करा सकते हैं. इन स्टॉक्स में Larsen & Toubro, KNR Constructions, NCC, GMR Infra, PNC Infra, Sadbhav Engineering, REC, HG Infra Engineering, Anubhav Infrastructure और MEP Infrastructure Developers शामिल हैं.