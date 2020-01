नई दिल्ली: इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. Instagram पर नए फीचर की शुरुआत हो रही है. इससे यूजर्स इंस्टाग्राम वेब से कंप्यूटर या लैपटॉप से भी डायरेक्ट मैसेज यानी DM कर सकते हैं. इससे पहले तक Instagram Web से आप किसी यूजर को मैसेज नहीं कर सकते थे. इस फीचर की मांग काफी समय से यूजर्स कर रहे थे. फिलहाल अभी ये फीचर तमाम यूजर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है. इसके तहत इंस्टाग्राम का DM फीचर कंपनी लिमिटेड यूजर्स को बतौर टेस्टिंग देगी. इंस्टाग्राम ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020