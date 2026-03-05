Hindi Business Hindi

Instagram Phishing Scam Cyber Crime Digital Fraud Social Media Literacy All Details

इंस्टाग्राम पर आए ऐसे मैसेज तो हो जाइए अलर्ट, इग्नोर किया तो फिशिंग स्कैम का हो जाएंगे शिकार

इंस्टाग्राम पर फिशिंग तब होती है, जब कोई आपको संदिग्ध मैसेज या लिंक भेजकर आपके अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करता है और आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है.

इंस्टाग्राम के नाम से आए फेक ईमेल की पहचान करने के लिए सबसे पहले भेजने वाले की ईमेल आईडी ध्यान से जांचें.

आज के समय में लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए हैं. इंस्टाग्राम फोटो-वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म है. अब फॉलोअर्स के जरिए ये कमाई का जरिया भी बन चुका है. जहां पैसा होता है, वहां धांधली, फर्जीवाड़ा और ठगी भी शुरू हो जाती है. यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं. इस स्कैम में साइबर ठग फेक ईमेल या नकली मैसेज भेजकर यूजर्स का अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं. फिर ब्लैकमेल करके पैसे वसूले जाते हैं.

आइए जानते हैं क्या है इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम? स्कैमर्स आपको कैसे शिकार बना सकते हैं? किन बातों का ध्यान रखके आप इस स्कैम से बच सकते हैं:-

इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम क्या है?

ये एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसमें ठग इंस्टाग्राम के नाम से फर्जी ईमेल, मैसेज या लिंक भेजकर यूजर की लॉगिन डिटेल्स चुराते हैं. इसके बाद अकाउंट हैक कर लेते हैं. फिर ब्लैकमेल किया जाता है.

स्कैमर्स या हैकर्स कैसे बनाते हैं इंस्टा फिशिंग का शिकार?

स्कैमर्स सबसे पहले इंस्टा अकाउंट होल्डर पर एक डर पैदा करते हैं. आपको अकाउंट सस्पेंड होने, पोस्ट हटने या नियम तोड़ने का मैसेज भेजा जाता है. आपको किसी पोस्ट पर रेड फ्लैग किया जाता है. ये ईमेल और मैसेज दिखने में बिल्कुल ऑफिशियल लगते हैं, जिससे शक नहीं होता है. जल्दबाजी में लोग इसे समझ नहीं पाते. वो दोबारा लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करते हैं और इस तरह स्कैमर्स के शिकार हो जाते हैं.

इंस्टा अकाउंट हैक हुआ तो आपको क्या-क्या नुकसान?

अगर हैकर्स ने आपका इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया, तो आपके फोटोज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

हैकर्स आपका पासवर्ड बदल देता है.

आपका ईमेल/फोन नंबर हटा देता है.

आपके नाम से दूसरों को आपत्तिजनक मैसेज भेज सकता है.

हैकर्स आपको आपके ही अकाउंट से बाहर कर देता है.

वो आपके अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन बदल देता है.

हैकर्स आपके फॉलोअर्स से 'इन्वेस्टमेंट' के नाम पर पैसे मांग सकता है.

आपके नाम पर फर्जी Giveaway या Crypto स्कीम चला सकता है.

आपके नाम पर आपत्तिजनक या अश्लील पोस्ट डाल सकता है.

भड़काऊ पॉलिटिकल कमेंट कर सकता है.

आपको फर्जी स्टोरी लगाकर बदनाम कर सकता है.

आपकी चैट से आपको ब्लैकमेल कर सकता है.

इंस्टाग्राम कौन से मैसेज नहीं भेजता?

अगर इंस्टाग्राम पर आपको डायरेक्ट मैसेज (DMs) के जरिए ‘24-48 घंटों के अंदर अकाउंट बंद करने की धमकी’ देने वाले ईमेल आएं, तो ये फिशिंग स्कैम होते हैं. इंस्टाग्राम कभी ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं करता. हां, अगर आपका अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ने की वजह से सस्पेंड किया जाता है, तो इंस्टाग्राम इन-एप नोटिफिकेशन या ऑफिशियल ईमेल के जरिए इसकी जानकारी जरूर देता है.

फिशिंग ईमेल आईडी की पहचान कैसे करें?

इंस्टाग्राम के नाम से आए फेक ईमेल की पहचान करने के लिए सबसे पहले भेजने वाले की ईमेल आईडी ध्यान से जांचें. इंस्टाग्राम कभी भी मैसेज, ईमेल या कॉल के जरिए आपकी लॉगिन डिटेल्स, OTP या कोई भी सिक्योरिटी डिटेल नहीं मांगता है. अगर ऐसा किया जा रहा है, तो ये फिशिंग स्कैम है.

इंस्टा फिशिंग स्कैम से कैसे बचें?

इंस्टा फिशिंग स्कैम से बचने के लिए धमकी के मैसेज इग्नोर करें.

कोई भी जानकारी सिर्फ इंस्टा ऐप से जांचें.

सेंडर की ईमेल आईडी जांचें.

किसी लिंक पर क्लिक न करें.

हमेशा ऐप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें.

लॉगिन डिटेल्स शेयर न करें.

OTP या सिक्योरिटी कोड शेयर न करें.

कोई भी संदिग्ध मेल तुरंत रिपोर्ट करें.

