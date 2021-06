500 रुपये एक छोटी सी रकम है. अगर आप सोचेंगे तो यह काफी छोटी रकम लगेगी. अगर इसकी निवेश करेंगे तो कल आपको यह काफी समृद्धिशाली बना सकती है. अगर आपके पास कोई निवेश की योजना है तो यहां पर पांच विकल्प दिए जा रहे हैं. जहां पर आपका पैसा केवल सुरक्षित ही नहीं रहेगी बल्कि इस पर बेहतर रिटर्न भी मिलेगा. यह निवेश मंत्र आपको अमीर बनाने का एक खास मंत्र है. इससे आप बहुत कम समय में काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. Also Read - How to make Rs 5 Lakh in one Year: एक साल में कैसे कमाएं 5 लाख रुपये और इसके लिए कैसे तैयार करें योजना?

म्यूचुअल फंड्स

म्युचुअल फंड्स में कोई भी निवेश कर सकता है. अगर आप 15 साल के लिए मासिक रूप से 500 रुपये का निवेश शुरू करें, तो आप 2 लाख रुपये तक बना सकते हैं, जिस पर 10 फीसदी का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है. अपनी जरूरतों के मुताबिक, आप निवेश की रमक बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा, 90,000 रुपये के विनेश पर आप 1.10 लाख रुपये बना सकते हैं. आपके पास निवेश का ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद है.

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) लॉन्ग टर्म निवेश का एक बेहतर विकल्प है. फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. लेकिन उसकी सीमा महज 1.5 लाख ही सालाना है. पीपीएफ में जमा की गई रकम पर आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट भी ली जा सकती है. इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होता है. इस पर किसी प्रकार का वेल्थ टैक्स भी नहीं देना पड़ता है.

सुकन्या समृद्धि योजना

यह सरकार की एक स्कीम है. इस स्कीम में जमा रकम पूरी तरह से सुरक्षित रहती है. इसके लिए आप 250 रुपये से बैंक में खाता खोल सकते हैं. इस स्कीम में भी ग्राहक को आयकर से छूट मिलती है. इसके लिए आप अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं. इसके ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से की जाती है. इस पर थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है. इस स्कीम में हर साल कम से कम 1,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

पोस्ट ऑफिस की यह काफी लोकप्रिय स्कीम है. इसको आप 100 रुपये 500 रुपये, 1,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये में खरीद सकते हैं. इस स्कीम का निवेशकाल 5 साल का है. फिलहाल इस पर 5.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. इसके साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.

पोस्ट ऑफिस बचत खाता

पैसे बचाकर जमा करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में बचत खाता भी खोल सकते हैं. इसमें 4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. इसके अलावा, आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है. अगर आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर सालाना 10,000 रुपये तक ब्याज मिलता है तो वह भी कर मुक्त होता है.