Investment Cyber Scam Fraud Fake Schemes How To Protect Your Savings

कहीं फर्जी स्कीम में तो नहीं फंस गए आप? ज्यादा रिटर्न का लालच दिखाकर हो रहा स्कैम, अपनी कमाई बचानी है तो जान लें ये बातें

इंवेस्टमेंट करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पैसा सेफ रहे. इसके लिए हमेशा भरोसेमंद और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए ही निवेश करना सही रहता है.

फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा बैंक- पोस्ट ऑफिस की स्कीम और SEBI में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में ही निवेश करें.

हर किसी को अपने और परिवार के भविष्य को लेकर चिंता होती है. आने वाले समय में अपने खर्चों को पूरा करने और बेहतर लाइफ के लिए लोग सेविंग करते हैं. फिर अपने बचाए पैसों को निवेश करते हैं. अपने पैसों को किसी स्कीम में लगाते वक्त लोगों को उम्मीद रहती है कि इससे बेहतर रिटर्न मिलेगा. लेकिन, इस दौरान कुछ गलतियों से आपका पैसे डूब भी सकता है. क्योंकि, इन दिनों इंवेस्टमेंट स्कीम के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं.

आइए जानते हैं ये इंवेस्टमेंट फ्रॉड क्या है? इसे कैसे पहचान सकते हैं? कौन से लोग इंवेस्टमेंट फ्रॉड के शिकार जल्दी बन जाते हैं? फ्रॉड से बचने के लिए इंवेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

इंवेस्टमेंट फ्रॉड क्या है?

इंवेस्टमेंट फ्रॉड में ठग निवेश करके कम समय पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं. इस तरह के स्कैम में कंपनियां और एजेंट शामिल होते हैं. शुरुआत में भरोसा दिलाने के लिए छोटी रकम पर प्रॉफिट भी दिया जाता है. ताकि, इंवेस्टर ज्यादा पैसा लगाए. एक बार जब आप ज्यादा रकम निवेश कर देते हैं, तो फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं.

इंवेस्टमेंट स्कीम फर्जी है, कैसे पहचानें?

अगर कोई कंपनी या एजेंसी कम समय पर बहुत ज्यादा या फिक्स रिटर्न का दावा करती है, तो ये स्कीम फर्जी हो सकती है.

अगर आपसे पैसा लगाने को लेकर जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो ये फर्जी स्कीम है.

निवेश के लिए आपसे सिर्फ वॉट्सएप/टेलीग्राम पर ही संपर्क किया जाए, तो ये फ्रॉड है.

बैंक ब्रांच या ऑफिस आपके घर से बहुत दूर बताया जाए, तो समझिए मामला गड़बड़ है.

पैसा निकालते समय बार-बार नई फीस मांगी जाए, तो ये फर्जी स्कीम का रेड फ्लैग है.

कौन इंवेस्टमेंट फ्रॉड के आसानी से बनते हैं शिकार?

एजेंट या ऐसी फर्जी कंपनियां उन लोगों और निवेशकों को अपना शिकार बनाती हैं, जिन्हें कम समय में कम पैसों पर ज्यादा रिटर्न पाने की चाहत होती है. मिडिल क्लास महिलाएं, पुरुष, 10-15 साल के अंदर रिटायरमेंट पाने वाले कर्मचारी, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वगैरह ऐसे फ्रॉड के लिए ईजी टारगेट होते हैं.

कैसे होता है इंवेस्टमेंट फ्रॉड?

इसमें आपसे वॉट्सऐप या सोशल मीडिया के जरिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा. आपको कम निवेश पर कुछ दिनों में बंपर रिटर्न या पैसे डबल करने का लालच दिया जाएगा. शुरुआती भरोसा जीतने के लिए आपको बेहद कम अमाउंट से निवेश की शुरुआत करने को कहा जाएगा.आप रिटर्न की चाहत में अगर इनके झांसे में आ गए, तो फ्रॉड का खेल शुरू होगा. पहले तो वो आपको शुरुआत में पैसा डबल कर देंगे. ताकि, आप ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं. आपने एक बार ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये पैसे डूबने तय हैं.

ऐसे फ्रॉड के बाद पैसा वापस मिल सकता है?

पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी सतर्कता और तत्परता पर निर्भर करता है. अगर ट्रांजैक्शन के कुछ घंटों के भीतर बैंक और साइबर सेल को सूचना दे दी जाए, तो ठग का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है. अगर शिकायत करने में देर हुई तो ठग ये पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं.

ध्यान रखें ये बातें

किसी भी एजेंट या कंपनी को निवेश के लिए पैसा देने से पहले जरूर चेक करें कि वो SEBI या दूसरे रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं.

अगर कोई निवेश योजना बहुत ज्यादा रिटर्न का दावा कर रही है, तो इससे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है.

किसी भी स्कीम में पैसा लगाने का फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय लें और अपनी मेहनत की कमाई जल्दबाजी में न लगाएं.

निवेश करने से पहले स्कीम और कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें.सिर्फ सोशल मीडिया या अनजान लोगों के सुझावों पर भरोसा न करें.

कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड या पर्सनल डिटेल और आईडी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें.

निवेश के दौरान फ्रॉड हो जाए तो क्या करना चाहिए?

अगर निवेश के पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं और आपको फ्रॉड का शक हो रहा है, तो ऑटो डिडक्शन बंद करा दें. अपने बैंक को सूचना दें और ट्रांजैक्शन रोकने की रिक्वेस्ट डालें. साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.