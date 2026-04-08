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ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
Crude Oil Price Today: पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के सीजफायर की घोषणा का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है. जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है.
Israel Iran US Ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच सीजफायर की घोषणा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ी संजीवनी दी है. इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. यह बदलाव न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए, बल्कि भारत जैसे उन तमाम देशों के लिए राहत लेकर आया है जो तेल आयात पर निर्भर हैं.
पश्चिम एशिया में अशांति का सीधा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ता है. यह क्षेत्र दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति धमनी माना जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है.
होर्मुज पर टेंशन से बढ़ी थी कीमत
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े युद्ध के कारण इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी. आपूर्ति श्रृंखला टूटने के डर से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंचा था, जो यूक्रेन युद्ध के बाद का सबसे उच्चतम स्तर था.
तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट
सीजफायर की घोषणा होते ही बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. लंबे समय से 100 डॉलर के ऊपर बने रहने के बाद, तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी देखी गई. ब्रेंट क्रूड में लगभग 15 प्रतिशत की भारी गिरावट आई. आज (8 अप्रैल 2026) सुबह ये 14.45 डॉलर टूटकर 94.82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. अमेरिकी बेंचमार्क (WTI) में 23 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई, जो 97.12 डॉलर पर आ गया.
यह गिरावट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मार्च के महीने में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी, जो इतिहास में किसी एक महीने में होने वाली सबसे बड़ी बढ़त थी. इस तनाव ने दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया था, जिसे 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा तेल संकट माना जा रहा था.
वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव
होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से केवल खाड़ी देश ही नहीं, बल्कि कई विकासशील देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बेकाबू हो गई थीं. आपूर्ति की कमी ने वैश्विक महंगाई को बढ़ावा दिया था. अब सीजफायर के बाद जहाजों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद है, जिससे तेल और गैस की किल्लत दूर होगी.
भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है. ऐसे में वैश्विक कीमतों में आई यह कमी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तेल की कीमतें गिरने से भारत का आयात बिल कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा.
एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता
ईरान युद्ध के दौरान भारत में एलपीजी की भारी किल्लत महसूस की जा रही थी. अब खाड़ी देशों से गैस और तेल का आयात सुगम होने से घरेलू बाजार में आपूर्ति सामान्य हो जाएगी. परिवहन लागत कम होने से आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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