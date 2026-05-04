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Iran War Could Prove A Boon For India May Attract 800 Billion Investment Morgan Stanley Report

ईरान युद्ध बनेगा भारत के लिए वरदान! देश में आ सकता है 800 अरब डॉलर का निवेश, क्यों India की तरफ देख रही दुनिया

मॉर्गन स्टेनली की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है. मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले पांच सालों में भारत में 800 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Morgan Stanley Report: अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में इस समय भारी अस्थिरता का माहौल है. कभी निवेश के लिए स्वर्ग समझे जाने वाले खाड़ी देशों के दुनिया के अन्य देश अब संदेह की नजर से देख रहे हैं. दुनिया के कई देश अब पनी सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर फिर से सोचने पर मजबूर हैं. इस युद्ध से भारत भी प्रभावित हुआ है लेकिन, खाड़ी देशों में आई अस्थिरता भारत के लिए वरदान भी साबित हो सकती है.

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में बड़ा दावा

मॉर्गन स्टेनली की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है. भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ऊर्जा के स्रोतों में विविधता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की कोशिशों में तेजी आ सकती है. मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले पांच सालों में भारत में 800 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है.

मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता का भारत पर भी असर पड़ा है. भारत अब भी अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और अपनी प्राकृतिक गैस की मांग का लगभग 50% हिस्सा आयात करता है. ईरान युद्ध के कारण भारत को अपनी कमजोरियों पर फिर से सोचने का मौका मिला है. भारत अब जोखिमों को कम करने रणनीतिक बफर बनाने और उन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता विकसित करने पर ध्यान दे रहा है जो सीधे तौर पर आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर एक ही समय में ज्यादा निवेश किया जाएगा.

मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि अभी कोयला भारत के एनर्जी मिक्स में लगभग 55% का योगदान देता है और 75% से ज़्यादा बिजली उत्पादन इसी से होता है. FY2025 में, माइनिंग में किए गए बड़े सुधारों और कमर्शियल कोयला नीलामी की मदद से, देश में कोयले का उत्पादन 1 अरब टन से ज़्यादा हो गया है. भारत ने कोयले का रिकॉर्ड स्टॉक भी जमा कर लिया है, जो लगभग 210 मिलियन टन है. यह लगभग 88 दिनों की खपत के लिए काफ़ी है.इससे दुनिया भर में होने वाली किसी भी रुकावट के समय पॉलिसी बनाने वालों को समय मिल जाता है.

रिपोर्ट में कोयला गैसीकरण को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पहल के तौर पर बताया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक कोयला गैसीकरण की क्षमता को बढ़ाकर 100 मिलियन टन तक पहुंचाया जाए. इसका मकसद देश में उपलब्ध कोयले को सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनॉल और फर्टिलाइजर बनाने के कच्चे माल में बदलना है ताकि, बाहर से मंगाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन पर हमारी निर्भरता कम हो सके.

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