By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
तेल-LPG सिलेंडर की सप्लाई चेन ही नहीं हुई बदहाल! ईरान युद्ध के चलते इन इंडस्ट्री पर भी छाया संकट, देखें List
Iran Israel War Impact on Industry: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का आज 19वां दिन हैं. इतने समय में ही पूरी दुनिया की क्रूड ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी हैं. वहीं, पेट्रोकेमिकल, एनर्जी सहित कई इंडस्ट्री पर भी निगेटिव असर पड़ा है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..
ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. केवल तेल और एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई चेन ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि इसका असर शेयर बाजार से लेकर एविएशन सेक्टर तक देखने को मिल रहा है. वहीं, ये 5 इंडस्ट्री इस लड़ाई में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं…
1. स्टॉक मार्केट में गिरावट
युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा स्कॉट मार्केट प्रभावित होती है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध के दौरान ग्लोबल स्टॉक्स में 5.5% की बड़ी गिरावट आई है. एशियाई शेयर बाजार, जिसमें भारत भी शामिल है, सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकालने से मार्केट में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है.
डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में कितनी खुफिया एजेंसियां लगी रहती हैं दिन-रात? जिंदगी भर US प्रेसिडेंट के साथ रहेगा ये प्रोटोकॉल
2. एनर्जी इंडस्ट्री
ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है. युद्ध में फंसे होने के चलते ईरान की ओर से कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई बाधित हो रही है. इसके अलावा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल शिप की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा का संकट की स्थिति खड़ी हो गई है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो बिजली और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकती हैं.
3. पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स
प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और रोजमर्रा के कई सामान पेट्रोकेमिकल से बनते हैं. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से इन प्रोडक्ट्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे ना केवल पेंट और प्लास्टिक इंडस्ट्री, बल्कि खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों के दाम भी बढ़ सकते हैं.
4. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
ऑटो सेक्टर पहले से ही चिप की कमी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा था. अब युद्ध के कारण स्टील, एल्युमीनियम और रबर जैसी चीजों की सप्लाई चेन टूट रही है. लागत बढ़ने से कार और बाइक कंपनियों के लिए अपनी गाड़ियों के प्राइस को कंट्रोल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें- डिलीवरी का मैसेज आ गया लेकिन घर नहीं पहुंचा LPG गैस सिलेंडर! जानें इस बला से पीछा छुड़ाने के लिए कैसे और कहां करें शिकायत
5. एविएशन इंडस्ट्री
हवाई जहाजों के फ्यूल की कीमतें सीधे क्रूड ऑयल से जुड़ी होती हैं. वहीं, युद्ध के कारण कई एयरलाइंस को लगातार अपना रूट बदलना पड़ रहा है, जिससे उड़ान का समय और फ्यूल, दोनों का खर्च बढ़ा है, जिसका सीधा असर हवाई टिकटों के प्राइस पर पड़ रहा है. परिणामस्वरूप, आम आदमी के लिए हवाई सफर महंगा होने की संभावना है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें