IRCTC 28 Chhath Puja Special Trains list: दिवाली का त्योहार खत्म हो गया है और अब कुछ ही दिन छठ पूजा के लिए शेष रह गए हैं. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ राज्यों सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में छठ पर्व बड़े धूम धाम से मनाया जाता है. छठ पर्व के आते ही अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ हो रही है. ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे छठ पर्व से पहले 28 स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दे दी है. Also Read - India Railway Chhath Puja Special Trains: छठ पर जाना चाहते हैं बिहार, झारखंड तो देखें ये लिस्ट, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन

छठ पर्व 2020 में यात्रियों की लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई शहरों को कवर करते हुए 28 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. Also Read - Railways/IRCTC: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दीपावली-छठ पर करनी है ट्रेन से यात्रा, जान लें ये जरूरी बात...

Train No. Train Name

02889/02890 – Tatanagar – Yesvantpur – Tatanagar Special Train

08305/08306 – Howrah – Sambalpur – Howrah Special Train

02867/02868 – Howrah – Puducherry – Howrah Special Train

02847/02848 – Howrah – Digha – Howrah Special Train

02877/02878 – Howrah – Ernakulam – Howrah Special Train

05021/05022 – Shalimar – Gorakhpur – Shalimar Special Train

08181/08182 – Tatanagar- Chhapra- Tatanagar Special Train

02837/02838 – Howrah – Puri – Howrah Special Train Also Read - भूपेंद्र यादव बोले- LJP ने NDA को दिया धोखा, BJP महासचिव का यह बयान किस ओर कर रहा इशारा...

02829/02830 – Howrah – Tatanagar – Howrah Special Train

02872/02871 – Tatanagar – Patna – Tatanagar Special Train

02804/02803 – Howrah – Ranchi – Howrah Special Train

02817/02818 – Santragachi – Pune – Santragachi special train

08624/08623 – Hatia – Islampur – Hatia Special Train

02812/02811 – Hatia – Lokmanya Tilak Terminus, Mumbai Special Train

08626/08625 – Hatia – Purnia – Hatia Special Train

इन स्पेशल ट्रेनों को शुरू होने से झारखंड बिहार, मुंबई और पश्चिम बंगाल जाने वाले हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है. छठ पर्व को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे देखते हुए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा करता जा रहा है.

02642/02641 – Shalimar – Thiruvananthapuram – Shalimar Special Train

02665/02666 – Howrah – Kanyakumari – Howrah Special Train

02873/02874 – Howrah – Yesvantpur – Howrah Special Train

02835/02836 – Hatia – Yesvantpur – Hatia Special Train

02849/02850 – Ranchi – Patna – Ranchi Special Train

02832/02831 – Ranchi – Jayanagar – Ranchi Special Train

08183/08184 – Tatanagar – Danapur – Tatanagar Special Train

02364/02363 – Ranchi – Patna – Ranchi Special Train

02821/02822 – Ranchi – Jayanagar – Ranchi Special Train

02881/02882 – Ranchi – Jayanagar – Ranchi Special Train

08225/08226 – Hatia – Lokmanya Tilak Terminus, Mumbai Special Train

08255/08256 – Ranchi – Patna – Ranchi Special Train

08635/08634 – Ranchi- Sasaram- Ranchi Special Train