IRCTC Indian Railway: रेलवे आए दिन खुद में बदलाव कर रही है, इसी बीच रेलवे की तरफ से एक और बड़ा बदलाव किया गया है लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि क्या आपको पता है कि रेलव टिकटों की बुकिंग की भी लिमिटेशन होती है. महीने में एक यूजर आईडी से 6 से अधिक टिकटों की बुकिंग नहीं की जा सकती है. लेकिन अब रेलवे ने इसे बदल दिया है. जी हां, अब महीने भर में आप 12 टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं लेकिन इसके लिए रेलवे ने थोड़ा बदलाव किया है. इसके लिए यूजर को IRCTC पर जाकर My Profile में Aadhaar KYC में जाकर खुद को वेरिफाई करवाना होगा. यह वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होता है.

IRCTC आधार वेरिफिकेशन ऐसे करें

आधार वेरिफिकेशन के लिए IRCTC की Link Your Aadhaar सेक्शन में जाएं. इसके बाद यहां एक पेज खुलेगा. यहां आपसे मांगी जानकारी को इसमें सबमिट करें और सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर दें. अब आपके फोन पर जो ओटीपी आएगा उसे इसमें सबमिट कर आगे बढ़ जाएं. ऐसा करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे और यहां आपको आपकी केवाईसी से जुड़ी जानकारी दिखेंगी. इसे अपडेट कर दें. इसके बाद आपका आधार आपके IRCTC अकाउंट से वेरिफाई कर दिया जाता है.

Yes, it’s that simple! Just link your #IRCTC user ID with your #Aadhaar card & get the freedom to book as many as 12 tickets every month! For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt #SmartTravel #SafeTravel #TravelWithIRCTC

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 9, 2020