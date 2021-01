IRCTC Indian Railways Latest News: की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. इस वेबसाइट में Irctc ने कई नई सुविधाओं को यात्रियों की सहूलियत के लिए जोड़ा हुआ है. ऐसे में एक सुविधा के तहत अगर आपको irctc से ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है तो आप बस की भी बुकिंग कर सकते हैं. बता दें कि IRCTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, जिसमें रेल यात्रा के साथ साथ हवाई और बस यात्रा को भी शामिल किया गया है. Also Read - Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने यह काम करके रचा इतिहास, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है हास्पिटल ट्रेन

ऐसे में अगर आप दिल्ली से कानपुर, लखनऊ या जम्मू जैसी किसी दूरी वाले स्थान पर जाना चाहते हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर ही बस की भी बुकिंग अब करवा सकते हैं. बता दें कि पहले बस सेवा के लिए कई ऐप्स थे, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पर आपको अब से Red Bus और Abhi Bus का भी विकल्प दिखाई देगा, जहां से आप अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं.

The Economic Times की एक खबर के मुताबिकIRCTC बस की बुकिंग के लिए ट्रायल रन कर रहा है. यह सेवा वेबसाइट पर 7 जनवरी से लाइव की जाएगी और यात्री इस सेवा का लाभ ले सकेंगे. IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक Red Bus और Abhi Bus के जरिए दिल्ली से लगभग 22 राज्यों तक में सफर का आनंद लिया जा सकता है. बस की बुकिंग के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको रेलवे, हवाई और बस सेवा का विकल्प दिखेगा, जहां से आप अपने बस की बुकिंग कर सकते हैं.