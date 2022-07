How to check IRCTC Refund Status: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) डिजिटल हेल्पडेस्क आस्क दिशा (Ask Disha) का उपयोग करके कैंसिल टिकट के रिफंड की स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है. आईआरसीटीसी सेवाओं की पहुंच एआई-पावर्ड चैटबॉट आस्क दिशा की बदौलत बढ़ी है. चैटबॉट यूजर्स के सवालों का जवाब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे रहा है.Also Read - अगर ट्रेन में लोअर बर्थ ही चाहिए, तो अपनाएं आईआरसीटीसी का बताया यह तरीका, मिल जाएगी सीट!

आईआरसीटीसी ने ट्विट करके बताया कि उसका दिशा (डिजिटल इंटरेक्शन टू रिक्वेस्ट हेल्प एनीटाइम) ग्राहकों को टिकट बुक करने और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से अन्य सेवाओं के लिए समर्थन लेने की अनुमति देता है. उपयोगकर्ताओं को अपने आईआरसीटीसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है.

आईआरसीटीसी के ट्वीट के अनुसार, यात्री आईआरसीटीसी के आस्कदिशा 2.0 के नए फीचर का उपयोग करके टिकट बुक कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं और रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी के ट्वीट के अनुसार, “क्या आपने आस्कदिशा के अपडेटेड फीचर को चेक किया? ट्रेन टिकट बुकिंग का आनंद लें, पीएनआर स्थिति की जांच करें, बोर्डिंग स्टेशन बदलें या प्रश्न पूछें भुगतान या बुकिंग से संबंधित और बहुत कुछ.

