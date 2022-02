IRCTC Tatkal Ticket Booking App: अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए तत्काल टिकट की जरूरत पड़ सकती है. जिसके लिए अब अलग से एप तैयार किया गया है. IRCTC की वेबसाइट पर ही यह एप उपलब्ध कराया गया है. ऐसे में अगर अचानक से यात्रा करने की जरूरत है तो इस एप के माध्यम से आप घर बैठे ही तत्काल टिकट की बुकिंग आसानी से करा सकेंगे.Also Read - Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने आज कैंसिल कर दी हैं मेल-एक्सप्रेस 400 ट्रेनें, करनी है यात्रा तो यहां चेक कर लें लिस्ट

आईआरसीटीसीटी (IRCTC) के प्रीमियम पार्टर्नर की तरफ से कन्फर्म टिकट नाम से इस एप को दर्शाया गया है. इसमें आपको तत्काल कोटा के तहत मौजूद सीटों की जानकारी मिल जाएगी. इसकी सबसे खास बात है कि अलग-अलग ट्रेन नंबर डालकर उपलब्ध सीटों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस रेलवे की रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में के बारे में उपलब्ध तत्काल टिकट के बारे में जानकारी मिल जाएगी. इस एप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IRCTC/Indian Railways: रेलवे ने आज रद्द कीं 379 ट्रेनें, 31 आंशिक रूप से रद्द | देखिए पूरी लिस्ट

Swipe, shuffle, select & book ever had it this easy with your #train #ticket #booking! #Download the #IRCTC #RailConnect app from Google Play/Apple Store & have the most convenient & relaxed time while enquiring & booking tickets. Info: https://t.co/e14vjdPrzt@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 18, 2022