Hindi Business Hindi

Irctc Ticket Agent Indian Railway Business Eligibility Conditions Investment Income

5 हजार से भी कम लागत पर रेलवे के साथ शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी धांसू कमाई, समझिए प्लान

ये बिजनेस IRCTC टिकट एजेंट का है. अगर आप IRCTC के अधिकृत टिकट एजेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा.

IRCTC के टिकट एजेंट बनने के बाद आपकी महीने में 100 टिकट की बुकिंग पर प्रति टिकट 10 रुपये का कमीशन बनेगा.

भारतीय रेलवे (Indian Railway) दुनिया का चौथा सबसे लंबा ट्रेन नेटवर्क है. हर दिन लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं. रेलवे आपको यात्रा के साथ-साथ कमाई करने का मौका भी देती है. हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप रेलवे के साथ मात्र 3999 रुपये में शुरू कर सकते हैं. इस बिजनेस से आपको घर बैठे लाखों की कमाई होगी.

IRCTC टिकट एजेंट क्या है?

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट और कैटरिंग बुकिंग की सुविधा देता है. ये बिजनेस IRCTC टिकट एजेंट का है. अगर आप IRCTC के अधिकृत टिकट एजेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा.

कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस?

IRCTC टिकट एजेंट बनने के लिए 1 साल की रजिस्ट्रेशन फीस 3,999 रुपये और 2 साल की फीस 6,999 रुपये है. फीस सबमिट करने के बाद आपको एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा.इससे आप अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में काम शुरू कर सकते हैं.

क्या होगा काम?

अथॉराइज्ड एजेंट को IRCTC फुल सपोर्ट करती है. आप तत्काल, वेटिंग लिस्ट, RAC टिकट बुक कर सकते हैं. हर बुकिंग पर एजेंट को कमीशन मिलेगा. 24 घंटे और 7 दिन का सर्च इंजन बुकिंग सिस्टम भी मिलता है.

मिलेंगी ये सुविधाएं

इसके अलावा हर एजेंट का एक ऑनलाइन अकाउंट होता है. इसके जरिए वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं. एजेंट बस, होटल, हॉलीडे के साथ ही टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं. मनी ट्रांसफर, प्रीपेड रिचार्ज के साथ ही दूसरी तमाम सर्विसेज दे सकते हैं.

कितनी होगी कमाई?

IRCTC के टिकट एजेंट बनने के बाद आपकी महीने में 100 टिकट की बुकिंग पर प्रति टिकट 10 रुपये का कमीशन बनेगा. 101 से 300 टिकट के बीच की बुकिंग पर प्रति टिकट 8 रुपये का कमीशन मिलेगा.300 से ज्यादा की टिकट बुक की,तो प्रति टिकट 5 रुपये का कमीशन होगा.इसके अलावा नॉन AC क्लास टिकट्स पर 20 रुपये तक कमीशन मिलता है.वहीं, AC क्लास टिकट पर प्रति टिकट 40 रुपये मिलेगा.

Add India.com as a Preferred Source

IRCTC के टिकट एजेंट के लिए कैसे अप्लाई करें?

इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाएं.

“Become an Agent” या “Become an Authorized Agent” ऑप्शन खोजें.

अप्लाई फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें पूछी गई जानकारी ध्यान से भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें.

आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनवाना होगा.

रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट करें.

अप्लाई के कुछ दिन बाद आपको IRCTC Agent लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.

आप किसी अधिकृत प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर के साथ करार कर IRCTC एजेंट बन सकते हैं.

IRCTC एजेंट लॉगिन के माध्यम से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं.