ITR ALERT: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (INCOME TAX DEPARTMENT) के पास एक अहम अपडेट है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2.09 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है.

कुल में से, 2,07,27,503 मामलों में 65,938 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है. इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, 2,30,566 मामलों में 1,17,641 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.

इसमें आकलन वर्ष (AY) 2021-22 के 1.70 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 34,202.31 करोड़ रुपये हैं.

“सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक 2.09 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,83,579 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया. 2,07,27,503 मामलों और कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड में 65,938 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है. 2,30,566 मामलों में 1,17,641 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.”

आयकर ने ट्वीट किया, “इसमें वर्ष 2021-22 के 1.70 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 34,202.31 करोड़ रुपये हैं.”

